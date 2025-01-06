Новый UAZ Patriot или подержанные «японцы»: выбираем внедорожник

УАЗ «Патриот» часто сравнивают с разными зарубежными внедорожниками. Эксперт портала «АвтоВзгляд», генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников напомнил, с какими импортными моделями, представленными на российском рынке, есть смысл сопоставлять сегодня «народный вездеход».

— Сразу следует уточнить: сравнивать в данном случае логично новые отечественные машины с подержанными импортными внедорожниками. Ведь некоторые «заморские гости» даже на вторичном рынке стоят больше, чем самый свежий Patriot в самой топовой комплектации, — говорит Александр Стрельников. — При этом УАЗ «Патриот» обладает, кроме известных недостатков, явными достоинствами. Так, цены на новое авто в хорошей комплектации часто существенно ниже, чем у сопоставимых подержанных конкурентов. При этом отечественная машина лучше адаптирована к российским условиям — плохим дорогам и экстремальным климатическим условиям благодаря рамной конструкции и простому, но надежному дизайну.

Запчасти для «Патриотов» доступны по всей стране, а ремонт дешевле и быстрее за счет локального производства и широкой сервисной сети. Эти факторы порой подкрепляются стремлением многих потребителей поддержать российский автопром в лице продукции УАЗа, исходя из тех самых патриотических чувств, к которым взывает само название модели.

Однако качество сборки модели по-прежнему неидеальное. А это, в свою очередь, может приводить к скрипам, вибрациям и быстрой изнашиваемости отдельных узлов. В результате внедорожник заметно уступает конкурентам в комфорте, особенно на высоких скоростях. Опять же, моторы «Патриотов» не отличаются высокой производительностью или экономичностью, особенно по сравнению с современными двигателями конкурентов. В итоге модель быстро теряет в цене на вторичном рынке.

Фото globallookpress.com

Совсем другая история — Toyota Land Cruiser Prado, даже если это в меру подержанная машина. «Японец» известен своей долговечностью и надежностью. Особенно это касается моделей до 2009 г.в. (J120), которые часто встречаются на вторичном рынке.

И даже старые модификации Prado обеспечивают более высокий уровень комфорта в сравнении с УАЗом. Так, внедорожники этой модели уже в начале 2000-х оснащались некоторыми системами, которые только недавно начали появляться на «Патриотах». Все эти преимущества обеспечивают подержанным Prado высокую ликвидность на российском рынке.

Тем не менее, подержанный Prado может стоить дороже нового «Патриота». А высокая популярность делает авто мишенью для угонщиков. При этом не все его модификации адаптированы к российской зиме и бездорожью. Еще одна головная боль владельцев Prado — дороговизна запчастей, особенно оригинальных.

Отдельного внимания заслуживает подержанный Toyota Land Cruiser серии 100 или 200. Модель отличается роскошью и комфортом. При этом, как и Prado, машина надежна и долговечна, славится своей выносливостью. Кроме того, она обладает геометрическими параметрами и полным приводом. Главный недостаток — все те же высокие цены на вторичном рынке даже для возрастных экземпляров. Да и стоимость обслуживания «кусается». Следующий минус — чрезмерный расход топлива у мощных моторов.

Фото globallookpress.com

Еще один подержанный внедорожник родом из Японии, который стоит сравнить с «Патриотом», это Mitsubishi Pajero. Эту модель отличает «спортивный характер»: она известна своей отменной динамикой и хорошей управляемостью.

Благодаря крепкой конструкции, машина высоко ценится на «вторичке». Даже старые модификации могут быть хорошо оснащены. Другое дело — электроника: на более ранних версиях с ней могут возникать проблемы. Отдельная сложность (прежде всего именно со старыми вариантами) — поиск запчастей. При этом не все Pajero обеспечивают комфорт на уровне современных внедорожников.

Таким образом, «УАЗ Патриот» гарантирует доступность и адаптивность, но проигрывает ведущим конкурентам по качеству сборки, динамике и уровню комфорта. С другой стороны, лучшие из представленных на российском рынке внедорожники, хотя и превосходят УАЗ по ряду параметров, требуют несравнимо больших затрат. Отечественный внедорожник 2024 г.в. в максимальной комплектации можно найти за 2 млн и дешевле.

Mitsubishi Pajero за эти же деньги — это экземпляр 2010 г.в. с пробегом около 200 тыс. км. А отыскать Toyota Land Cruiser по такой цене, если он выпущен в нынешнем столетии, вообще непросто. Так что при всех недостатках «Патриотов» не приходится удивляться популярности этого отечественного внедорожника на внутреннем рынке, — заключает г-н Стрельников.