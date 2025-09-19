Он же Гоша, он же Жора: зачем в России существующим маркам и моделям машин дают новые имена

На российских дорогах появляется все больше машин со знакомыми очертаниями, но под непривычными эмблемами. Та же платформа, та же начинка, те же двигатели — но название совершенно другое. Это явление известно как бейдж-инжиниринг — стратегия, при которой готовая модель получает новый шильдик, а иногда и вовсе меняет бренд. А вот зачем, выяснил портал «АвтоВзгляд».

С 2022 года, после ухода из России многих зарубежных производителей, эта практика приобрела массовый характер. Производственные площади, где ранее собирали Renault, Nissan и Hyundai, не остались без дела. Конвейеры были переориентированы на выпуск автомобилей китайских марок, которые теперь позиционируются как отечественные. Так произошло возвращение бренда «Москвич», а вскоре заговорили и о возрождении в Нижнем Новгороде легендарной «Волги». Фактически же под капотом — технологии из Китая, а на радиаторной решётке — российская марка.

Наиболее показательный пример — «Москвич 3», который является адаптированной версией кроссовера JAC JS4, собираемого в Москве из готовых комплектов (и тот же «Джак» с другими моделями реинкарнировался в ульяновский Sollers). На первых партиях машин даже можно было разглядеть следы оригинала — маркировку JAC на многих деталях. Вслед за ним дебютировал и «Москвич 6» — фактически клон седана Sehol A5 Plus. Все это — готовые продукты, сменившие имя для нового рынка.

АВТОВАЗ также не остался в стороне. Лишившись доступа к технологиям Renault, производитель заключил соглашение с китайской FAW и представил модель LADA X-Cross 5. Под этим названием скрывается хорошо известный на мировом рынке кроссовер Bestune T77 — та же платформа, та же техника, но иная эмблема. По такой же логике был рожден и Xcite. Правда, оба последних проекта приказали долго жить...

Фото: globallookpress.com

Любопытна также история марки Tenet. В начале 2025 года стало известно, что под этим новым брендом на мощностях в Калуге будут выпускаться переименованные модели Chery. Tenet T7, T4 и T8 — это, по сути, Tiggo 7, Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro Max, но с другими опознавательными знаками. Аналитики считают, что таким образом китайский автогигант страхует себя от потенциальных вторичных санкций. Машины остаются на рынке, но юридически это уже не Chery, а якобы локальный производитель.

Аналогичный ход совершила компания «АГР», начав выпуск на бывших мощностях Hyundai автомобилей под маркой Solaris. Фактически это прежние Hyundai Solaris и Kia Rio, но без каких-либо отсылок к корейскому происхождению.

Зачем все этот делается? Причин несколько. Китайские бренды получают возможность работать на нашем рынке, не афишируя прямо, как мы уже сказали, своего присутствия и минимизируя санкционные риски на других рынках. Государство поддерживает производство и занятость. Маркетологи же используют ребрендинг как инструмент, чтобы представить знакомый продукт как «специально созданный для России».

Для конечного покупателя разница почти незаметна. Машины сохраняют прежние характеристики: двигатели, трансмиссию, уровень оснащения. Иногда вносятся незначительные доработки — увеличенный клиренс, «зимний» пакет опций, но глобальных изменений нет.

Фото: globallookpress.com

Цены также не претерпевают резких изменений. Теоретически локализация сборки должна снижать стоимость, но так как большинство компонентов по-прежнему поставляется из-за рубежа (причем машины выпускают по методу крупноузловой сборки, итоговая цена сильно зависит от валютных курсов.

С другой стороны, не происходит и резкого роста цен из-за смены бренда. Более того, государственные программы льготного кредитования часто делают покупку таких «национальных» автомобилей даже более привлекательными.

Немаловажный аспект — обслуживание. Поскольку технически это те же Chery, JAC или FAW, запчасти полностью совместимы, а дилерские центры нередко обслуживают оба бренда. Владелец Tenet может обратиться к дилеру Chery, а хозяин «Москвича» легко найдет детали от JAC. Однако важно понимать, что гарантийные обязательства переходят к новому бренду, но уровень сервиса остается прежним.