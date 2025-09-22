Завершился жизненный цикл культового седана Subaru Legacy

Subaru Legacy, на котором завершился жизненный цикл модели, получил оппозитную силовую установку с четырьмя цилиндрами объемом 2,5 л и полный привод. Финальным экземпляром стал темно-серый седан, собранный на заводе Subaru of Indiana Automotive в США. Последний культовый «японец» покинул конвейер 12 сентября.

Появившись на свет в 1989 году, «Легаси» стал первенцем бренда, которого решили собирать в американском штате Индиана. С тех пор знаковая модель успела сменить поколение семь раз, пережив последнее обновление пару лет назад. Общий тираж всех выпущенных в США машин составил более 1,4 млн штук. Разумеется, продажи были открыты и на других рынках, включая родину марки — Японию, а также Австралию и Россию, где до сих пор достаточно субаристов.

Уже известно, что вслед за Legacy на том же предприятии планируют завершить выпуск кроссовера Subaru Outback. В октябре там же будет локализовано производство Forester. Кстати, весной следующего года у последнего появится гибридная версия.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Subaru активно готовит почву для возвращения в Россию.