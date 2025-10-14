В России официально запатентовали новый дочерний бренд Hyundai

Южнокорейский автогигант Hyundai оформил в нашей стране права на дочернюю марку под названием Mocean. В ряде государств Старого Света ее используют для сервиса аренды электрокаров.

Он уже представлен в некоторых странах Европы

Как сообщает РИА Новости, речь идет о прокате и новых, и подержанных «электричек» на продолжительный период под эгидой Mocean. Агентство сделало выводы, опираясь на данные мониторинга сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Несмотря на регистрацию незнакомого жителям нашей страны бренда в Роспатенете по всем правилам, такой шаг Hyundai не означает, что корейские автопроизводители снова начнут вести бизнес в России. Видимо, речь идет только о защите эксклюзивных прав компании.

Напомним, Hyundai сбежал с отечественного рынка больше трех лет назад. Прежде концерну принадлежал завод в Северной столице. Вопреки многочисленным слухам о возвращении, на практике ничего подобного пока не происходит. Такие планы опровергал первый вице-премьер Денис Мантуров.

