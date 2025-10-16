АВТОВАЗ патентует название Salut

Патентная заявка на название Salut подана АВТОВАЗом сразу по трем классам. Помимо автомобилей, запчастей и обслуживания, волжский автогигант хочет получить права на продажу одноименных мультимедийных комплексов и предоставление телекоммуникационных услуг.

Соответствующий документ опубликован в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В качестве заявителя прямым текстом обозначен АВТОВАЗ, хотя в некоторых подобных случаях производители предпочитают сохранять анонимность. На сегодняшний день неизвестно, когда ведомство рассмотрит заявку тольяттинцев.

Вполне вероятно, что «Салют» со временем станет полноценной новоиспеченной отечественной моделью с шильдиком LADA. Но не будем обольщаться раньше времени. Напомним, автостроители часто практикуют подобные вещи — регистрируют названия, но долгое время не пользуются ими, откладывают дело в долгий ящик.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ запатентовал новые названия Altra и Retiva.