А кто это сделал: выиграет ли АВТОВАЗ от новых правил утильсбора

Приближается критическая дата — с 1 ноября 2025 года методика расчета утилизационного сбора имеет серьезные шансы измениться, причем, как всегда, в худшую сторону для автовладельцев сторону. Портал «АвтоВзгляд» не испытывает ни малейших сомнений, что Минпромторг протолкнет свое революционное предложение хоть тушкой, хоть чучелом.

Суть проекта, разработанного ведомством Антона Алиханова, сводится, как известно, к введению иного критерия для расчета размера утильсбора. Согласно ему, станет учитываться не только возраст транспортного средства и объем его двигателя, но и мощность силовой установки. Попутно физические лица, задумавшие доставить себе автомобиль в обход официальных дилерских структур, будут приравнены к лицам юридическим и заплатят куда больше, чем ныне.

ФОРМАЛЬНО И ФАКТИЧЕСКИ

Столь беззастенчивая министерская попытка поглубже залезть в карманы российских автолюбителей привела в замешательство даже главного лоббиста ужесточения правил утильсбора — АВТОВАЗ. Поскольку за беспрецедентной по своей бесцеремонности инициативой практически всем мерещилась тень волжского автогиганта, его руководство сочло целесообразным отвести от себя подозрения.

На мероприятии, посвященном запуску промсборки LADA Iskra в Санкт-Петербурге, глава Волжского завода Максим Соколов заявил, что его компании не имеет никакого смысла выступать за повышение утильсбора для «физиков», которое затронет только машины с двигателем мощностью свыше 160 л. с. АВТОВАЗ не производит автомобили такой мощности, поэтому влияние этих изменений на его продукцию будет нейтральным, — передают слова г-на Соколова «Известия».

Фото globallookpress.com

Формально все так. Однако на деле, если проект все-таки будет одобрен правительством, фактически автогигант получит весьма ощутимый объем «плюшек», пусть и косвенным образом. Во-первых, его вводимые налоги не коснутся — и это уже огромный плюс.

Во-вторых, неудовлетворенные покупатели, по вполне понятным причинам не желавшие приобретать сомнительные по качеству изделия отечественного или китайского автопрома, изыскивали ранее всевозможные — заметьте, легальные — пути для покупки приличной легковушки.

Теперь же их вынуждают либо ходить пешком, либо изрядно переплачивать, либо довольствоваться ассортиментом, предлагаемым российским рынком. А он, рынок, большим разнообразием не отличается: 55% проданных в этом году автомобилей — китайские, и 34% - отечественные. Так что спрос на вазовскую продукцию вырастет по любому.

И в-третьих, повышение цен в одном из сегментов моментально вызовет аналогичную реакцию на всем авторынке. АВТОВАЗ, естественно, не преминет воспользоваться возможностью подзаработать практически на халяву. Дополнительных расходов ему нести не придется, и переписанный ценник пополнит его прибыль.

ПРОБЛЕМЫ ИНДЕЙЦЕВ ШЕРИФА НЕ ВОЛНУЮТ

АВТОВАЗ благоразумно дистанцируется от инициативы Минпромторга, но у нее есть и активные сторонники. Ожидаемо в их рядах оказались автодилеры, которым что параллельный, что серый импорт — как нож в сердце.

Фото avtovzglyad.ru

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев не скрывает удовлетворения: «Государство методично убирает все лазейки, которыми пользовались коммерческие структуры. Эту инициативу мы поддерживаем».

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также доволен: «Критерием сегмента автомобиля является не литраж, а именно количество лошадиных сил. Кроме того, существующие схемы привоза в Россию автомобилей, когда машина ввозится на физлицо, ограничивают конечного покупателя в правах <...> Это основные параметры, которые проект должен исправить, поэтому мы поддерживаем инициативу. Это обелит индустрию».

Оба топ-менеджера, пребывая в эйфории, забывают одно: в пролете главным образом окажутся не недобросовестные компании-импортеры, а как всегда конечный потребитель. Причем пострадают не единицы, а широкие массы автовладельцев. По данным агентства «Автостат», за 8 месяцев этого года на физлиц пришлось 33% импорта новых легковых автомобилей! А в минувшем августе их количество выросло аж до 46%. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют.

Львиную долю ввозимых на физлица автомобилей имеют мощность свыше 160 л. Таким образом, утильсбор окончательно перестанет маскироваться под экологический инструмент и превратится в средство избирательного давления на неугодные лоббистам сегменты рынка.