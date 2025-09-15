А кто это сделал: выиграет ли АВТОВАЗ от новых правил утильсбора

Суть проекта, разработанного ведомством Антона Алиханова, сводится, как известно, к введению иного критерия для расчета размера утильсбора. Согласно ему, станет учитываться не только возраст транспортного средства и объем его двигателя, но и мощность силовой установки. Попутно физические лица, задумавшие доставить себе автомобиль в обход официальных дилерских структур, будут приравнены к лицам юридическим и заплатят куда больше, чем ныне.
ФОРМАЛЬНО И ФАКТИЧЕСКИ
Столь беззастенчивая министерская попытка поглубже залезть в карманы российских автолюбителей привела в замешательство даже главного лоббиста ужесточения правил утильсбора — АВТОВАЗ. Поскольку за беспрецедентной по своей бесцеремонности инициативой практически всем мерещилась тень волжского автогиганта, его руководство сочло целесообразным отвести от себя подозрения.
На мероприятии, посвященном запуску промсборки LADA Iskra в Санкт-Петербурге, глава Волжского завода Максим Соколов заявил, что его компании не имеет никакого смысла выступать за повышение утильсбора для «физиков», которое затронет только машины с двигателем мощностью свыше 160 л. с. АВТОВАЗ не производит автомобили такой мощности, поэтому влияние этих изменений на его продукцию будет нейтральным, — передают слова г-на Соколова «Известия».
Формально все так. Однако на деле, если проект все-таки будет одобрен правительством, фактически автогигант получит весьма ощутимый объем «плюшек», пусть и косвенным образом. Во-первых, его вводимые налоги не коснутся — и это уже огромный плюс.
Во-вторых, неудовлетворенные покупатели, по вполне понятным причинам не желавшие приобретать сомнительные по качеству изделия отечественного или китайского автопрома, изыскивали ранее всевозможные — заметьте, легальные — пути для покупки приличной легковушки.
Теперь же их вынуждают либо ходить пешком, либо изрядно переплачивать, либо довольствоваться ассортиментом, предлагаемым российским рынком. А он, рынок, большим разнообразием не отличается: 55% проданных в этом году автомобилей — китайские, и 34% - отечественные. Так что спрос на вазовскую продукцию вырастет по любому.
И в-третьих, повышение цен в одном из сегментов моментально вызовет аналогичную реакцию на всем авторынке. АВТОВАЗ, естественно, не преминет воспользоваться возможностью подзаработать практически на халяву. Дополнительных расходов ему нести не придется, и переписанный ценник пополнит его прибыль.
ПРОБЛЕМЫ ИНДЕЙЦЕВ ШЕРИФА НЕ ВОЛНУЮТ
АВТОВАЗ благоразумно дистанцируется от инициативы Минпромторга, но у нее есть и активные сторонники. Ожидаемо в их рядах оказались автодилеры, которым что параллельный, что серый импорт — как нож в сердце.
Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев не скрывает удовлетворения: «Государство методично убирает все лазейки, которыми пользовались коммерческие структуры. Эту инициативу мы поддерживаем».
Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также доволен: «Критерием сегмента автомобиля является не литраж, а именно количество лошадиных сил. Кроме того, существующие схемы привоза в Россию автомобилей, когда машина ввозится на физлицо, ограничивают конечного покупателя в правах <...> Это основные параметры, которые проект должен исправить, поэтому мы поддерживаем инициативу. Это обелит индустрию».
Оба топ-менеджера, пребывая в эйфории, забывают одно: в пролете главным образом окажутся не недобросовестные компании-импортеры, а как всегда конечный потребитель. Причем пострадают не единицы, а широкие массы автовладельцев. По данным агентства «Автостат», за 8 месяцев этого года на физлиц пришлось 33% импорта новых легковых автомобилей! А в минувшем августе их количество выросло аж до 46%. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Львиную долю ввозимых на физлица автомобилей имеют мощность свыше 160 л. Таким образом, утильсбор окончательно перестанет маскироваться под экологический инструмент и превратится в средство избирательного давления на неугодные лоббистам сегменты рынка.