Раскрыта первая модель возрожденной российской марки «Волга»

Первенцем линейки возрожденного отечественного бренда Volga станет переименованный кроссовер Geely Atlas. Причем в основу «российской» модели ляжет не та версия, которая сейчас продается на отечественном рынке, а последняя модификация, представленная в Китае зимой.

Видео, раскрывающее сущность новой «Волги», опубликовал телеграм-канал «Автопоток». Как предполагает автор ролика, в кадр попал автомобиль, подготовленный к транспортировке в Москву. Возможно, новинку собирались везти на сертификацию. На радиаторной решетке и колесных дисках хорошо заметен логотип упомянутого отечественного бренда, в то же время в районе противотуманных фар легко разглядеть надпись Geely Design.

Сменив поколение, Geely Atlas стал похож на собрата Okavango. Дизайн стал проще, массивная решетка радиатора уступила место «грилю» в виде трапеции с вертикальными ламелями, изменился рисунок оптики. Габариты слегка увеличились, на родине в моторную гамму вошла пара наддувных бензиновых «четверок» объемом 1,5 и 2,0 л. Первая выдает 181 л.с., вторая — 218. Переключением передач заведует 7-диапазонный «робот», привод исключительно передний.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности самого свежего Geely Atlas.