Половые девиации в зеркале краха Tesla: Маску негде хранить нераспроданные авто

Случилось странное. Жители небольшого калифорнийского городка, собравшись утром по своим делам, обратили внимание, что все муниципальные парковки забиты автомобилями Tesla — как новенькими, так и подержанными, причем на них красовались временные номерные знаки. Портал «АвтоВзгляд» уверен, что это не циничная диверсия против горожан, а следствие того безвыходного положения, в которое попала компания Илона нашего Маска.

Калифорнийский портал sfgate.com опубликовал крик души жителей крохотного городишки Сигнал-Хилл, расположенного в округе Лос-Анджелес. Как известно, Калифорния — настоящий оазис для противников Трампа, рай для приверженцев различных половых девиаций и яростных любителей электромобилей. В этом штате, кстати, находится и завод, с конвейера которого сходят столь любимые и российскими мажорами «Теслы».

ОККУПАЦИЯ ПАРКОВОК

В один прекрасный день обитатели райского местечка обнаружили, что им в буквальном смысле негде поставить свои автомобили. Аборигены давно уже ведут друг с другом бескомпромиссную борьбу за парковочные места, которых катастрофически не хватает. А начиная с июля в нее вмешалась еще одна сила.

Буквально за одну ночь парковки городка оказались оккупированы автомобилями Tesla с временными номерами. Откуда они взялись — не известно никому, даже представителям самой компании. По крайней мере, журналистов портала sfgate, заинтересовавшихся столь необычным природным явлением, они послали... в национальную пресс-службу «Теслы».

Фото: sfgate.com

Правоохранительные органы оперативно наклеили на автомобили предупреждение, что по закону нельзя занимать парковку более 72 часов. В ответ на это электрокары начали мигрировать с места на место, чтобы избежать законных санкций, но городских пределов не покидали.

Сигнал-Хилл — далеко не единственное место, подвергшееся нашествию продукции Tesla. Десятки непроданных машин в настоящее время заполоняют парковки торговых центров в Честерфилде, штат Миссури, и в Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган. Их переизбыток на общественных площадях красноречиво свидетельствует о том, что производитель находится в крайне затруднительном положении в связи с резким сокращением продаж, и ему уже просто некуда девать нереализованные машины.

СТАБИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ

Хотя волна злоключений «Теслы» до Америки докатилась только недавно, в мире положение когда-то эталонного электробренда пошатнулось давно. Количество регистраций новых автомобилей бренда, как сообщает Reuters, стабильно падает на нескольких ключевых европейских рынках вот уже семь месяцев подряд.

Фото: globallookpress.com

Стареющий модельный ряд американской компании не может оказать достойное сопротивление конкурентам, особенно в сегменте недорогих электрокаров. Меры же, предпринимаемые для реанимации продаж, выглядят как-то неубедительно.

К примеру, всего пару недель назад руководство Tesla решило снять с реализации некогда звездные Model S и Model X, нынче с треском провалившиеся. За последний квартал их продажи составили менее 3% от общего объема. Однако афишировать свое решение компания не стала, попросту убрав данные о моделях из европейского конфигуратора и нимало не озаботившись тем, чтобы развеять закономерное недоумение покупателей.

Между тем, общение с лояльной аудиторией «Тесле» отнюдь не помешало бы. Дела в Европе у нее идут хуже некуда. В Швеции падение продаж составило 86%, в Дании — 52%, во Франции — 27%, в Нидерландах — 62% в Бельгии — 58%, в Португалии — 49%.