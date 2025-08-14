Половые девиации в зеркале краха Tesla: Маску негде хранить нераспроданные авто

Калифорнийский портал sfgate.com опубликовал крик души жителей крохотного городишки Сигнал-Хилл, расположенного в округе Лос-Анджелес. Как известно, Калифорния — настоящий оазис для противников Трампа, рай для приверженцев различных половых девиаций и яростных любителей электромобилей. В этом штате, кстати, находится и завод, с конвейера которого сходят столь любимые и российскими мажорами «Теслы».
ОККУПАЦИЯ ПАРКОВОК
В один прекрасный день обитатели райского местечка обнаружили, что им в буквальном смысле негде поставить свои автомобили. Аборигены давно уже ведут друг с другом бескомпромиссную борьбу за парковочные места, которых катастрофически не хватает. А начиная с июля в нее вмешалась еще одна сила.
Буквально за одну ночь парковки городка оказались оккупированы автомобилями Tesla с временными номерами. Откуда они взялись — не известно никому, даже представителям самой компании. По крайней мере, журналистов портала sfgate, заинтересовавшихся столь необычным природным явлением, они послали... в национальную пресс-службу «Теслы».
Правоохранительные органы оперативно наклеили на автомобили предупреждение, что по закону нельзя занимать парковку более 72 часов. В ответ на это электрокары начали мигрировать с места на место, чтобы избежать законных санкций, но городских пределов не покидали.
Сигнал-Хилл — далеко не единственное место, подвергшееся нашествию продукции Tesla. Десятки непроданных машин в настоящее время заполоняют парковки торговых центров в Честерфилде, штат Миссури, и в Фармингтон-Хиллз, штат Мичиган. Их переизбыток на общественных площадях красноречиво свидетельствует о том, что производитель находится в крайне затруднительном положении в связи с резким сокращением продаж, и ему уже просто некуда девать нереализованные машины.
СТАБИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
Хотя волна злоключений «Теслы» до Америки докатилась только недавно, в мире положение когда-то эталонного электробренда пошатнулось давно. Количество регистраций новых автомобилей бренда, как сообщает Reuters, стабильно падает на нескольких ключевых европейских рынках вот уже семь месяцев подряд.
Стареющий модельный ряд американской компании не может оказать достойное сопротивление конкурентам, особенно в сегменте недорогих электрокаров. Меры же, предпринимаемые для реанимации продаж, выглядят как-то неубедительно.
К примеру, всего пару недель назад руководство Tesla решило снять с реализации некогда звездные Model S и Model X, нынче с треском провалившиеся. За последний квартал их продажи составили менее 3% от общего объема. Однако афишировать свое решение компания не стала, попросту убрав данные о моделях из европейского конфигуратора и нимало не озаботившись тем, чтобы развеять закономерное недоумение покупателей.
Между тем, общение с лояльной аудиторией «Тесле» отнюдь не помешало бы. Дела в Европе у нее идут хуже некуда. В Швеции падение продаж составило 86%, в Дании — 52%, во Франции — 27%, в Нидерландах — 62% в Бельгии — 58%, в Португалии — 49%.