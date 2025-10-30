Происходящие прямо сейчас с европейским, в частности — немецким, автопромом события объяснить иначе, чем «доведение до самоубийства», просто невозможно. Сначала электрификация, после — антироссийские санкции, а теперь — позабытый было со времен пандемии COVID-19 дефицит чипов. В результате — горы пошли на слом. Вернее, гора, о чем прямо пишет немецкая пресса. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Гансы» бьют тревогу: одно из ведущих изданий ФРГ пишет, что у всей группы VAG — очень большие трудности, а дефицит бюджета на следующий год оценивается в 11 млрд евро. Такими темпами никаких разработок и обновлений не будет. Иначе говоря, отставание от китайцев начнет нарастать с силой снежного кома.

Уже сейчас речь идет о сокращениях на всех участках: от маркетинга до производства. Так же планируется выставить на продажу сразу несколько активов: производителя двигателей Everllence (бывший MAN Energy) и студию Italdesign. Сейчас рейтинговые агентства оценивают акции VW по самой нижней границе стабильности, но ожидается перевод, просто вдумайтесь, в графу «мусорные».

Даже несущая некогда «золотые яйца» Porsche перестала зарабатывать: санкции доброго дядюшки Донни? В том числе, но проблема комплексная и оттого многократно более сложная. Кульминацией же стала остановка сборки VW Golf и Tiguan в Вольфсбурге, на главном заводе концерна: зафиксированы самые низкие результаты с 1958 года и ожидаются масштабные сокращения.

Фото: Sebastian Kahnert/globallookpress.com

Причиной простоя конвейеров называют дефицит чипов, которые поставлялись с расположенного в Голландии предприятия Nexperia: верные европейской идее о вселенском господстве (ну почти вселенском), «холландеры» просто аннексировали принадлежащий китайцам завод, мотивируя свое решение неким пятидесятилетним законом о защите безопасности. Отжали в лучших традициях «лихих девяностых», короче говоря.

Поднебесная, прикинув полупроводник к носу, тут же перекрыла поставки редкоземов и прочих необходимых производству элементов, чем и остановила немецкие конвейеры. Под раздачу, помимо VW, так же попали Mercedes-Benz, BMW и Bosch. Как говорят в таких случаях: где-то была допущена ошибка, но где?

Сокращение количества выпущенных автомобилей автоматически приводит к росту цены на единицу продукции. Далее происходит потеря конкурентных преимуществ, которые на фоне американских тарифов и европейского спроса и так уже выглядят решетом. Распродажа активов — затыкание дыры, которое актуально только если есть «за что латать». Если остался «один воротник» — «Боржоми» уже можно не пить. И клубнику — не мыть.

И все это на фоне задекларированного в 19-м пакете антироссийских санкций полного отказа от нашего дешевого трубопроводного газа. В итоге имеем закольцованную по лучшим голливудским традициям историю: восхождение немецкого автопрома как флагмана промышленности всей Европы началось в 70-х годах прошлого века с легендарной сделки «газ в обмен на трубы», заключенной с СССР. А закончится этот драматический триллер перекрытой трубой, как символом взаимосвязи поколений, эпох и прочих исторических ориентиров.

Фото: Elena Mayorova/globallookpress.com

Автопром, будучи сложным и многосоставным, но оттого и высокомаржинальным бизнесом, не может существовать в вакууме одной страны: он зависим от поставок со всего мира. На своем собственном примере можем это наблюдать с миллионом примеров: от «импортозамещения» до импортозамещения за три года.

Однако у нашей автопромышленности есть «козырь в рукаве»: в самый сложный момент приедет ВВП, осмотрит «успехи» и одобрит бюджетное финансирование, на гребне которого можно из любого кризиса выехать, не промочив ноги. Видимо, немецкие промышленники решили пойти тем же путем: дождаться прибытия Владимира Владимировича. И тем спастись. Иных альтернатив не просматривается даже в подзорную трубу.