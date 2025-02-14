Что ж ты, фраер, сдал назад: Mercedes получил удар, от которого вряд ли оправится

Однажды мы, конечно, узнаем истинных «виновников» феноменальной стагнации европейского автопрома, происходящей прямо у нас на глазах, но факт остается фактом: тандем отказа от российского рынка и российских же энергоресурсов в совокупности с резким ростом китайской автомобильной отрасли отправили некогда могущественный немецкий автопром в глубокий нокдаун. Вернется ли он на ринг — покажет время. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новости, одна другой краше, стройными, почти весенними полноводными ручьями льются через закрытые границы Евросоюза: немецкие автомобильные конвейеры, некогда двигатель всей европейской экономики, выходят из строя один за другим. Перспективы — еще хуже: ни о каком «ренессансе» говорить не приходится, скорее наоборот — планируются дальнейшие сокращения.

Так, Mercedes-Benz уже запланировал сократить до 20 000 сотрудников в рамках проекта о снижении издержек. Немцы, методом «кроилова» зарплатной ведомости, хотят к 2027-му, то есть за два года, снизить расходы на 5 млрд евро, сообщает немецкий информационно-политический еженедельник Focus.

Так же издание назвало и причины столь «выдающихся» управленческих решений: бренд решился на столь непопулярные меры из-за падения спроса на его продукцию и растущей конкуренции со стороны «поднебесных» автопроизводителей. Минуточку, «Мерседес» боится конкуренции с китайцами?

Фото globallookpress.com

Слова экспертов, утверждающих, что местная экономика в частности и репутация Mercedes-Benz в целом крепко пострадают от таких маневров, это лишь половина той беды, что немцы самостоятельно и своими же руками соорудили себе на голову.

Безусловно, пятизначное сокращение персонала в пропорции, а то и в прогрессии, ударит по смежным отраслям, по региону и по всей стране, а там — и по Евросоюзу. Однако стоит осознать, что лечить надо не симптомы, а болезнь: с каких это пор в Штутгарте боятся китайцев и констатируют снижение спроса?

Уж не с 2022-го ли года, когда бренд хамски, наплевав и на клиентов, и на партнеров, покинул сверхприбыльный российский рынок, где автомобилям Mercedes-Benz буквально поклонялись? Уж не в момент ли отказа от бюджетных российских же ресурсов, на которых, как оказалось, строился весь успех немецкой экономики?

Китайские автомобили, как бы быстро они ни прогрессировали, не могут конкурировать с «трехлучевой звездой» ни по технической, ни по эмоциональной, ни по статусной части. Далеко еще китайцам до такого качества и такой инженерии. Зато могут — по экономической.

И эта самая финансовая составляющая позволит КНР просто задавить немецкий автопром, а после — скупить по дешевке со всеми потрохами. Будут, будут в России продавать Mercedes, некуда им деваться. Только заведовать этим вопросом будут уже китайцы, а не немцы. Впрочем, сами виноваты.