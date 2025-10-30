УАЗ «Патриот» и «Пикап» выехали на тесты с новыми моторами и трансмиссиями

В рамках модернизации актуального модельного ряда Ульяновский автозавод приступил к испытаниям перспективных версий популярного внедорожника «Патриот» и грузовичка «Пикап». Они получили дизельные силовые установки и усовершенствованную «механику».

Об этом предприятие сообщило в своем официальном телеграм-канале «УАЗ Сегодня». Уточняется, что под капот упомянутых моделей для комплексных испытаний установили новые дизельные двухлитровые двигатели, работающие в паре со свежей 6-скоростной коробкой передач.

В ходе тестов специалистам предстоит оценить надежность и эффективность всех узлов и агрегатов автомобилей, но моторам, питающимся «соляркой», уделят особое внимание. Кстати, они обеспечивают тягу 320 Нм.

Согласно испытательной программе, модернизированным «Патриот» и «Пикап» предстоит проехать 100 тыс. км в самых разных условиях. Отечественные модели проверят «на вшивость» и скоростными магистралями, и офф-роудом, включая грязь и песок. Но уже сейчас завод подтверждает высокие характеристики автомобилей.

