Названы сроки перезапуска бывшего завода Toyota в России

Бывший российский завод Toyota, расположенный в Санкт-Петербурге, должен быть перезапущен в начале или середине следующего года. Японский автогигант отказался от своей площадки в нашей стране в пользу государства в 2023-м, превратившись в «Шушары-Авто».

О сроках возобновления производства автомобилей на экс-предприятии «Тойоты» в Северной столице в интервью ТАСС рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. По его словам, речь идет о временном промежутке, обозначенном представителями Минпромторга вместе с партнерами из «Газпрома» и КамАЗа, которые занимаются реализацией проекта. Ожидается, что с конвейера каждый год будет сходить 1000 машин.

Согласно сведениям инсайдеров, вместо седанов Toyota Camry и кроссоверов RAV4 в Петербурге наладят выпуск линейки автомобилей Senat, куда поначалу войдут три модели. Уже известно, что это будет парочка четырехдверок и внедорожник.

Напомним, правительство Северной столицы подписало с «Аурусом» соглашение о создании автосборочного производства на мощностях бывших японских владений в прошлом году. Документ оформили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

