Крайне любопытная сплетня, которая на данный момент еще никак и ничем не подтверждена, заставила громче забиться сердца тех российских автолюбителей, что с нетерпением ждут возобновления официальных поставок в нашу страну новых автомобилей культового японского бренда. Да-да, божественная «Тойота» собирается, похоже, аккуратно вернуться. Но касается весточка из будущего, как ни странно, не завода в Шушарах, а китайских конвейеров автопроизводителя. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Политическая ситуация (вернее — неопределенность) давит на бизнес по всему миру. И на «сложные решения» приходится идти даже тем, кто еще вчера ничего подобного не планировал. Но отечественный авторынок выглядит настолько привлекательным и желанным, что многие импортеры ищут окольные пути продажи новых машин у нас. И находят же: «товарные» поставки идут несмотря на санкции, запреты и официальную позицию сбежавших автобрендов, в рамках которой о камбэке в РФ не может идти и речи. Однако же идет. И вот еще одно тому подтверждение.

Проблема русификации, то есть перевода приборной панели и мультимедиа нового ТС на русский язык, стоит довольно остро для всего параллельного импорта: работа сложная и дорогая, а успеха удается достичь совсем не всегда. Бывает, что в момент перепрошивки новые опции открываются, но закрываются старые. Все потому, что любая «русификация» является, по сути, взломом заводского ПО, которое оберегается самыми разными защитами.

Но русский язык на экране — штука обязательная, машину с иероглифами никто не хочет, поэтому ломают на Руси программное обеспечение с разной степенью успешности. И есть уже конторы, которые результата достигли и достойный имидж себе заработали. И еще летом одного из IT-специалистов такой фирмы пригласили в Китай с весьма необычной задачей: помочь с разработкой, а также интеграцией русского языка в мультиязыковой пакет автомобилей Toyota, собираемых на китайских конвейерах.

Фото globallookpress.com

Что удивительно: раньше такой потребности не было, а вот в 2025-м году — появилась. Ожидается, что первая партия машин с предустановленным русскоязычным оформлением выкатится со сборочной линии в ноябре этого года.

Совпадение, конечно, случайность, просто дань демократии и языковому разнообразию, как и положено в демократическом обществе. Которое, к слову, все русское еще недавно истошно запрещало.

Очень интересно: это сколько же россиян по всему миру мечтают ежедневно читать приветствие, названия радиостанций и списокм опций на родном языке, чтобы ради них, родных, специально и за весьма впечатляющую сумму «переучивать» машины, а? Да еще и собираемые в Китае для китайского же рынка!

Видится, что все эти телодвижения направлены на привлечение граждан, проживающих на огромном пространстве, расположенном между бескрайней Монголией и вольнолюбивой, пусть и слегка заторможенной Эстонией.