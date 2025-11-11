На экс-заводе Toyota в России планируют выпускать вторую линейку Aurus

На бывшем заводе сбежавшей из нашей страны «Тойоты», расположенном в Шушарах, собираются наладить производство премиальных автомобилей второй линейки с логотипом Aurus. Бренд хочет параллельно заниматься двумя проектами.

Об этом в беседе с изданием «Бизнес Online» рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов. По его словам, под первым проектом подразумевается выпуск премиальных отечественных машин в Елабуге. Там уже назрела необходимость увеличивать объемы выпуска, что является отдельной задачей. Второй проект связан с развитием производства премиального сегмента, чем как раз планируют заниматься в Шушарах.

В то же время г-н Каримов не стал называть сроки запуска производства автомобилей на бывшей площадке Toyota в Северной столице. Дело в том, что окончательное решение еще не принято, и на сегодняшний день необходимо завершить все соответствующие переговоры.

Российские премиальные машины пользуются спросом у жителей нашей страны, подчеркнул замминистра.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что вместо седанов Toyota Camry и кроссоверов RAV4 в Петербурге наладят выпуск линейки автомобилей Senat.