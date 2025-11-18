Эксперт объяснил, почему нельзя планировать развитие автопрома на 25 лет вперед

Завершить работу над проектом новой транспортной стратегией России, рассчитанной до 2050 года, Минтранс РФ планирует к концу 2026-го года. Сей объемный труд требует от чиновников полной отдачи сил и немалых затрат. Но нужен ли государству подобный документ именно сейчас — большой вопрос. И многие специалисты, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не воспринимают всерьез идею стратегического планирования в транспортной отрасли страны на четверть века вперед.

Напомним, что актуализировать ныне действующий документ, рассчитанный на период до 20230 года с прогнозом до 2035-го, потребовал от подчиненных глава российского правительства Михаил Мишустин. И, как уточнил глава Минтранс Андрей Никитин, существующий в нынешнем виде документ «неплохо отражает технологические тренды, но не учитывает изменения, произошедшие после начала СВО». Естественно, возникает закономерный вопрос, как «отредактированный» на более долгий срок план повлияет на развитие отечественного автопрома, автопарка страны и жизнь миллионов автомобилистов?

— Сейчас, за целый год до дедлайна, сложно судить, какой именно облик примет обновленная транспортная стратегия России, — комментирует событие доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов. — При этом, конечно, хотелось бы понимать, что она сулит нашей автомобильной промышленности и простым автовладельцам. Но прежде, чем задаваться этим вопросом, стоит обратить внимание на странную постановку задачи, — считает эксперт.

Он обращает внимание, что даже в СССР с его великими стройками и беспрецедентными прорывами реализация абсолютно всех проектов, включая самые грандиозные, планировалась на горизонте пятилеток. С одной стороны, это указывало на мощь административно-командной системы великой державы, а с другой — отражало понимание властями иллюзорности каких-либо планов на десятилетия вперед. А ведь возможностей жестко контролировать все процессы в экономике и промышленности у советской власти было несравнимо больше, чем у руководства современной России.

Единственный случай, когда в Советском Союзе оказался нарушен принцип планирования на четыре-пять лет, это, как напоминает Катасонов, легкомысленное обещание Хрущева, занимавшего на тот момент пост главы государства (генерального секретаря ЦК КПСС), данного им на XXII съезде КПСС в 1961 году построить к 1980-м коммунизм. Итог известен. А сам Никита Сергеевич еще в 1964-м лишился всех своих должностей.

Но главное, как считает собеседник портала «АвтоВзгляд», состоит в том, что в нынешних условиях невозможно планировать масштабные проекты на горизонте 25 лет даже в пределах отдельно взятой отрасли по той причине, что у государства сегодня отсутствует внятная идеология.

— Наверное, можно и нужно заниматься стратегическим планированием. Но наличие стратегии обязательно требует наличия официальной идеологии. Иначе — как без компаса. Не ясно, в какую сторону двигаться, — рассуждает профессор.

Он приводит в пример закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», принятый в 2014 году, который, опять же, по глубокому убеждению эксперта, не работает, поскольку подразумевает существование идеологической основы. В свою очередь, невозможно обеспечить стратегическое планирование в транспортной отрасли без внятного общеэкономического вектора, замечает Катасонов.

Заметим: сегодня у Правительства РФ, на первый взгляд, существует внятная политика в отношении автопрома. Проблема в том, что она сводится в основном к протекционизму — в частности, введению таких заградительных пошлин в виде утилизационного сбора, которые ведут только к банальному удорожанию иностранных авто, ввозимых в Россию. А такой подход в условиях общей инфляции и запредельно дорогих кредитов, ставших недоступными из-за жесткой линии Центробанка, приводит к запредельному росту цен уже в масштабах всего отечественного рынка.

Ну и нельзя не согласиться с профессором Касатоновым в том, что любое планирование развития любой отрасли хозяйства невозможно в отсутствие единой политики властей по отношению к ней. А в транспортной сфере ее как не было, так и нет. сферы. И как можно в таких условиях ставить хоть какие-то задачи и строить прогнозы на горизонте 25 лет, совершенно не ясно.