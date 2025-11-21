Глава АВТОВАЗа предупредил о необходимости повышения цен на автомобили LADA

Прайс-лист автомобилей марки LADA на отечественном рынке придется в очередной раз изменить из-за увеличения их реальной себестоимости. Последний раз индексацию проводили около года назад.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на президента АВТОВАЗа Максима Соколова, который в кулуарах форума «Транспорт России» разъяснил дальнейшую ценовую политику «Лады». По словам топ-менеджера, ТС с шильдиком волжского автозавода подорожают, поскольку на сегодняшний день сдерживать рост цен уже не представляется возможным.

В Тольятти не повышали стоимость своей продукции с января текущего года. Тогда индексация составила менее 2%, чтобы было в разы меньше официальной инфляции. С тех пор в нашей стране увеличилась доля импортных автомобилей, плюс со стороны китайских стоков на рынок давил агрессивный демпинг, отметил г-н Соколов. Он добавил, что ценники должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью.

Напомним, в среднем прибавка по ценам в линейке LADA составила 1,8%. В частности, в начале 2025-го индексация коснулась «бюджетной» Granta и старой-доброй Niva Legend.

