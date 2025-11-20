Раскрыты цена и комплектации обновленной LADA Niva Travel

Обновившись, LADA Niva Travel обзавелась 1,8-литровым мотором и модернизированным шасси. Дизайн экстерьера стал современнее, что подчеркивает наличие LED-оптики. В общей сложности модель получила более сотни доработок, сохранив внедорожные характеристики и доступный ценник. Начальная планка — 1 390 000 рублей.

Ключевым элементом обновления считается бензиновый 90-сильный восьмиклапанник объемом 1,8 л. По сравнению с предшественником его тяга выросла на 24 «ньютона», причем 80% доступно уже при 1000 об/мин. В результате внедорожник должен лучше вести себя и на асфальте, и на офф-роуде. Модернизация позволяет сэкономить от 3 до 30% горючего.

Россиянам предложат пять комплектаций. В «базе» имеются системы ABS и ЭРА-ГЛОНАСС, зеркала с обогревом, стеклоподъемники с электроприводом, а также усилитель руля и водительский «эйрбег». Исполнение Comfort отличается наличием кондиционера, обогрева передних сидений и подушки безопасности переднего же пассажира.

Комплектация Life добавляет 15-дюймовые литые диски и светодиодные фары, а Enjoy — 16-дюймовые, плюс мультимедийный комплекс с задней камерой. В топе под названием Techno колеса становятся еще больше, «мультимедийка» — современнее, начинает греться ветровое стекло, а головная светотехника, ходовые огни и противотуманки получают LED-лампы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал все плюсы и минусы обновленной LADA Niva Travel, опубликовав эксклюзивный тест-драйв.