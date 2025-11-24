Toyota подала около 90 заявок на регистрацию товарных знаков в России за 3 года

Toyota, свернувшая свой бизнес в нашей стране несколько лет назад, с тех пор подала 86 заявок, пытаясь зарегистрировать в России товарные знаки. К концу ноября 2025-го процедура успешно завершилась только в пяти случаях.

Как сообщает ТАСС, пока Роспатент позволил «Тойоте» застолбить права на названия Picnic, Toyota IQ, Toyota, а также Land Cruiser FJ и GR GT. На сегодняшний день в подвешенном состоянии находятся еще 49 заявок японского автогиганта, которые он направил в наше ведомство с февраля по март. В том числе не определена судьба тех наименований, что очень даже привычны для отечественных автомобилистов: Toyota Prius, Toyota C-HR, Toyota Auris, Toyota Venza, Toyota Supra и Toyota GT86.

В текущем году компания направила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности максимальное количество заявок за указанный период — 51, но регистрацию прошли только две из них. В 2024-м беглецы сподобились на 28 обращений, в 2023-м остановились на двух. И еще пяток пришлось на 2022 год.

Все вышеперечисленное японцы пытаются регистрировать по 12 классу международной классификации товаров и услуг. Туда включены не только автомобили, но и запасные детали с аксессуарами.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на экс-заводе Toyota в России планируют выпускать вторую линейку Aurus.