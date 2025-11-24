Выпуск автомобилей LADA в Тольятти может сократиться на 40%

По итогам текущего года производство автомобилей отечественной марки LADA на головном предприятии в Тольятти имеет все шансы просесть на 40%, если проводить параллель с 2024-м. Ожидается, что с конвейера АВТОВАЗа сойдет 274 тыс. машин вместо прежних 456,3 тыс.

Ожидается, что производственный объем за год дойдет до 274 тыс. штук

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы, опубликованные думой соответствующего городского округа. Местные власти оценили ситуацию в середине ноября с учетом снижения производственного плана предприятия.

Согласно опубликованному прогнозу, в 2025-м объем отгруженной АВТОВАЗом продукции выльется в 464,5 млрд руб. То есть показатели станут на 27,7% меньше, чем 12 месяцев назад.

В консервативном сценарии развития событий на следующий год о выходе в плюс речи тоже не идет. Предположительно, просадка составит 3,3%, дойдя до отметки 265 тыс. автомобилей. Базовый вариант допускает, что выпуск машин постепенно удастся нарастить, достигнув прошлогодних результатов в 2028-м. Соответственно объем отгруженной продукции может увеличиться до 559,8 млрд руб. или 766,4 млрд.

