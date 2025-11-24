Выпуск автомобилей LADA в Тольятти может сократиться на 40%

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы, опубликованные думой соответствующего городского округа. Местные власти оценили ситуацию в середине ноября с учетом снижения производственного плана предприятия.
Согласно опубликованному прогнозу, в 2025-м объем отгруженной АВТОВАЗом продукции выльется в 464,5 млрд руб. То есть показатели станут на 27,7% меньше, чем 12 месяцев назад.
В консервативном сценарии развития событий на следующий год о выходе в плюс речи тоже не идет. Предположительно, просадка составит 3,3%, дойдя до отметки 265 тыс. автомобилей. Базовый вариант допускает, что выпуск машин постепенно удастся нарастить, достигнув прошлогодних результатов в 2028-м. Соответственно объем отгруженной продукции может увеличиться до 559,8 млрд руб. или 766,4 млрд.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ выпустил сотню предсерийных кроссоверов LADA Azimut.