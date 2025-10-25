Санкции и перепроизводство: единство противоположностей АВТОВАЗа

Европа, порывшись в своем быстро пустеющем мешке антироссийских репрессий, ввела санкции против АВТОВАЗа и лично его главы Максима Соколова. Документ опубликован в четверг в официальном журнале ЕС. В связи с этим ортал «АвтоВзгляд» отметил некоторые прелюбопытнейшие противоречия, возникшие в последнее время вокруг флагмана российского автомобилестроения.

За что попал под раздачу тольяттинский автогигант и какую выгоду из этого может извлечь

Представители тольяттинского автогиганта сообщили РИА «Новости», что включение в 19-й пакет ограничительных мер никак не повлияет на деятельность компании: «АВТОВАЗ не имеет никаких деловых отношений с контрагентами из ЕС, в связи с чем новый санкционный пакет никак не повлияет на работу компании».

НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО НЕ СПАСЛО

Похоже, что у европейцев заканчивается перечень тех, кого они могут объявить врагами и предъявить хоть сколько-нибудь обоснованные (с их точки зрения, естественно) претензии. Они начинают палить по площадям, не взирая на логику — про право в этой части света позабыли еще раньше.

Вот, к примеру, понятно, когда в том же списке обнаруживается «Красноярский машиностроительный завод». Он подвергся санкциям за то, что производит межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», имеющие стратегическое значение для нашей страны и тем самым бесит наших противников так, что они кушать не могут.

Или «Соликамский завод «Урал», снабжающий армию порохом и взрывчатыми веществами — здесь тоже присутствует доля рациональности. Что касается АВТОВАЗа, то достаточных оснований для своих рестрикций Евросоюз придумать так и не смог. Пришлось пускаться во все тяжкие:

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

«Компания создала структурное подразделение, ответственное за поддержку своих сотрудников, участвующих в так называемой специальной военной операции, и их семей, предоставляя им льготы... Компания передала автомобили работникам завода, участвовавшим в войне, и пообещала покрыть расходы на их обслуживание».

Более бредовые аргументы придумать можно, но сложно. Забавно, что от лица председательствующей в Совете ЕС Дании документ подписала весьма одиозная дама — Мари Бьерре, ранее занимавшая должность министра цифровизации и гендерного равенства, а ныне перебравшаяся на пост министра по европейским делам. «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, проговорил кот».

Принцип невмешательства АВТОВАЗу не помог — он тоже пошел прицепом за заводами, работающими на российскую оборонку.

ЗАИГРАЛИСЬ В КАПИТАЛИЗМ

Перейдем теперь к материям более интересным. Как сообщило РИА «Новости», еще не подсанкционный президент еще не подсанкционного АВТОВАЗа Максим Соколов надысь заявил, что его предприятие, перешедшее с 29 сентября на четырехдневную рабочую неделю, будет функционировать в таком режиме до конца 2025 года. Возвращение к пятидневной рабочей неделе, по его словам, невозможно в ближайшее время из-за кризиса перепроизводства. Кстати, в августе АВТОВАЗ уже приостанавливал выпуск автомобилей почти на три недели.

Фото avtovzglyad.ru

Соколов уверяет: «За наш самый высоколокализованный бренд можно уверенно говорить, что данная мера, хотя она и не простая, но тем не менее приведет к улучшению финансового и экономического положения». Тут возникает вопрос — а не слишком ли мы заигрались в капитализм?

Помимо борьбы за прибыль и за долю рынка существуют еще интересы страны. И «высоколокализованному бренду», застрахованному тем самым от ударов извне, задуматься о них было бы самое оно. К примеру, не сокращать производство в ожидании, когда стоки рассосутся, а напротив, помочь бойцам на передовой — хотя бы вездеходами «Нива».

Санкции уже введены, так что бояться теперь особо нечего. Тем более, что, повторим, представители АВТОВАЗа сами заявили об отсутствии каких-либо сношений с европейскими партнерами, поэтому никакие санкции заводу не страшны.