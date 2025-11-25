447

Бывший завод Volkswagen в России выпустил 30 000 кроссоверов Tenet

Пока в линейку входят три модели

С конвейера экс-завода Volkswagen в Калуге сошел 30-тысячный автомобиль с шильдиком новоиспеченного отечественного бренда Tenet. Предприятие перезапустили в середине лета благодаря нынешнему собственнику в лице «АГР Холдинг».

Анатолий Белецкий

Изображение Бывший завод Volkswagen в России выпустил 30 000 кроссоверов Tenet

Согласно пресс-релизу, на территории автозавода, которым прежде владели сбежавшие из страны немцы, за несколько месяцев удалось организовать производство трех кроссоверов Tenet — T4, T7 и T8. Все они выпускаются по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. В процессе сборки предусмотрен многоступенчатый контроль качества, соответствующий мировым стандартам.

В рамках подготовки к выпуску каждого SUV была проведена основательная инженерная работа, связанная с перепроектированием цехов сварки и окраски. Сборочную линию пришлось подгонять под конструктивные особенности паркетников, добавились цифровые системы управления производственным процессом. В итоге уровень автоматизации сварочных операций составил 90%. Критически важным этапом перед запуском кроссоверов Tenet в серию стал комплекс предварительных тестов, когда было изготовлено более двух сотен кузовов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как как российские заводы «наращивают» компетенции, собирая китайские авто.

