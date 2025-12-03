В Россию вернулся Toyota Land Cruiser Prado

Японский автогигант Toyota, несмотря на официально свернутый бизнес в РФ, оформил в нашей стране права на наименование Land Cruiser Prado. На отечественном рынке долго продавался среднеразмерный рамный внедорожник с таким названием, и российские водители, конечно же, не успели его забыть.

Но пока только в виде товарного знака

Об этом сообщает РИА «Новости», изучившее открытую электронную базу данных Роспатента. Соответствующая заявка была зарегистрирована ведомством 2 декабря, в результате все права на товарный знак Land Cruiser Prado будут полностью принадлежать «Тойоте» вплоть до марта 2035 года.

Действие новоиспеченного документа распространяется непосредственно на автомобили, включая внедорожники, а также фургоны, фуры, плюс вездеходы и большегрузы. В довольно длинный список вошли даже вагоны и вагонетки, не говоря уже о междугородных автобусах и электрокарах. Не были забыты и всевозможные запчасти.

Согласно сведениям сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с 2021-го выручка организации, представляющей бренд на территории России, рухнула в 47 раз, снизившись до 7,2 млрд рублей. В 2024-м прибыль дошла до отметки 2,5 млрд.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota подала около 90 заявок на регистрацию товарных знаков в России. Напомним, компания покинула отечественный рынок в 2022 году.