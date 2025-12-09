Эксперт Васильев считает, что автопром КНР практически исчерпал свой потенциал

То, что китайский автопром перехватил мировое лидерство и создает автомобили, способные без особых проблем конкурировать с любым «европейцем», «американцем» или «японцем», сомнений не вызывает практически уже ни у кого. Да и сами «старые бренды», погрузившись в пучину политкорректности и прочего мракобесия, существенно помогли компаниям из КНР. И даже стали осознавать свое отставание. Однако есть нечто, заставляющее специалистов задуматься о не очень-то и безоблачном будущем «поднебесного» автостроения. Почему над ним сгущаются тучи, размышляет эксперт портала «АвтоВзгляд» Егор Васильев.

Конечно, китайцы совершили революцию, переведя автомобиль на жизненный цикл мобильных телефонов. И вначале это выглядело довольно логично и революционно. Но приблизив авто к гаджетам, они добились и довольно неприятного эффекта. В тех же смартфонах с каждым новым поколением (то есть раз в год) появляются новые, доселе невиданные функции.

Камеры, датчики, системы контроля здоровья, очередные приложения, искусственный интеллект. И с каждым поколением гаджетов эти приятные функции выходят на качественно новый уровень. И если этого не случается, то у бренда возникают проблемы. А вот делать нечто подобное с автомобилем намного сложнее.

Ведь он, по сути, представляет собой симбиоз информационно-развлекательной системы и самодвижущийся телеги. И если первую часть можно обновлять довольно оперативно, то с решением второй встает огромное количество проблем, связанных и с законодательной базой, и с внесением изменений в базовую конструкцию ТС и с необходимостью перестраивать конвейер.

Да и сервисное обслуживание большого количества модификаций в рамках одного бренда начинает превращаться в головную боль и финансовые сложности космического порядка. В результате, образовался дисбаланс между возможностями бортовой электроники и базовой конструкции авто. Первая стремится к постоянным эволюционным или даже революционным обновлениям, а вторая противится им же изо всех сил. И, похоже, на китайском авторынке наметился некоторый застой, вызванный подобной концептуальной противоречивостью конструкции авто.

И потребитель уже начинает утрачивать интерес к новым моделям, если в них отсутствуют новые функции и возможности. И ведь предложить тут особо и нечего. Все, что в автомобиле может быть революционного или необычного китайцы уже продемонстрировали.

Автопилот — легко, искусственный интеллект в качестве собеседника? Пожалуйста! По монитору на каждого пассажира? Без проблем! Гибрид? Да сколько угодно! Электрический гиперкар с безумной мощностью с отдельными моторами на каждое колесо? Только плати! Летающий автомобиль с интеллектуальным управлением? Да, без проблем!

На потребителя как из рога изобилия сразу вывалили все технологии и возможности мира мобильности. Конечно, такой подход позволил полностью подавить волю к жизни и сопротивлению автопрома всего остального мира. Но что дальше?

Потребитель привык к чудесам. И от каждой новой модели он ожидает именно их. А вот эти самые чудеса, похоже, закончились. И если рынок перестанет покупать, то китайский автопром ожидает массовое вымирание, которое обязательно затронет весь остальной мир. И этот очень опасно.

Ведь обанкротятся автостроители и производители комплектующих, которые питают мировой автопром. Случится кризис мобильности, способный спровоцировать проблемы планетарного масштаба, похожие на то, что случились в 1972 году, когда из-за внезапного роста цен на нефть автоотрасль чуть не прекратила свое существование.

А в современной версии этого кризиса могут исчезнуть автомобили. Конечно, это довольно фантастический сценарий, однако вполне вероятный. Ведь благодаря глобализации современный мир мобильности оказался крайне уязвим перед любыми вызовами, например — с глобальными поставками компонентов.

А Китай сейчас как раз и является основным поставщиком и фактором стабильности мировой автомобильной промышленности. Для сохранения интереса потребителя стали использоваться не совсем привычные для массовой аудитории Поднебесной решения. В виде, скажем, авто с современной начинкой, в том числе и электронной, но с кузовами в стиле стимпанк. Или машины, одетые в ливреи, имитирующие животных с глазами, ушами, хвостами и даже крыльями. Появляются и нарочито брутальные ТС с резкими и угловатыми формами и формально серьезными характеристиками для движения по бездорожью или, например, гоночному треку.

Однако это, скорее, судороги восточного автопрома в попытке нащупать перспективные направления развития в тупике изобилия предложения практически одинаковых авто. Скорее всего, китайский автопром достиг своего потолка в создании авто в классическом понимании этого слова.

Конечно, ведутся работы по созданию двигателей, функционирующих на альтернативных видах топлива (водород или даже аммиак), но все они требуют создания собственной инфраструктуры, а значит — и дополнительных затрат. Похоже, что даже Китай как государство уже не готов безоглядно вкладывать деньги в новые технологии. Как это было с переходом на электрическую мобильность.

Теперь эта задача возлагается на автопроизводителей. А они к этому не готовы тем более. Может быть, именно поэтому последние старательно ищут новые формы продолжения своего существования, делая уже не просто транспортное средство, а базовый мобильный элемент более сложной структуры. Предлагая потребителю уже не просто машину, а, например, мобильный город.

Который в зависимости от времени года или настроения жителей может мигрировать по территории государства со всей необходимой инфраструктурой и прочими атрибутами мегаполиса. Идея красивая, но в рамках существующей реальности она точно не может быть реализована.

Так что, скорее всего, в ближайшее время на китайском авторынке начнется усиление конкурентной борьбы с возможным сокращением количества автопроизводителей. Причем выживут не те, кто крупнее и имеет больше заслуг. Победителями окажутся те, кто сумеет создать такую модель мобильности, которая избавит конечный продукт — автомобиль — от недостатков существующих конструкций, склонных к стремительному устареванию при отсутствии возможностей апгрейта, присущих мобильным гаджетам.

Может быть, вскоре мы увидим китайские колесницы, которым потребитель сможет самостоятельно менять дизайн кузова за счет сменных внешних панелей или даже наборы типа «сделай сам», позволяющие рядовому обывателю почувствовать себя глобальным автостроителем. В любом случае, нас ждут новые попытки оживить довольно традиционный автомобильный рынок.