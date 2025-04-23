То явятся, то растворятся: как концерн Hyundai «возвращается» в Россию

Корейский конгломерат Hyundai вкупе с входящей в него компанией Kia решил, по-видимому, свести с ума российских новостников и аналитиков. А может, он и сам немного потерял голову. По крайней мере, разнонаправленные сигналы то о его возвращении, то о невозвращении сыплются непрерывным потоком. Портал «АвтоВзгляд» считает, что придавать всей этой шумихе большого значения не стоит.

Никогда не было и вот опять. В начале недели «Российская газета», официальный орган Правительства РФ, в очередной раз порадовала нас известием о том, что Роспатент одобрил минимум шесть товарных знаков, принадлежащих Kia. Корейцы задекларировали весьма широкий спектр своих интересов в России: проектирование автозаводов, услуги по разработке дизайна, производство и продажа автомобилей, технических масел и смазок.

ХОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ

За последнее время это не первый, не второй и даже не третий вброс, сделанный Hyundai в российском информационном пространстве. Ибо инициатором всех якобы инсайдов, а также — ясное дело — их опровержений является, несомненно, корейская компания. Давайте вспомним события по порядку.

В январе 2024 года принадлежавший корейцам завод ХММР был продан на сущие копейки российской компании «Арт-Финанс» и вслед за этим немедленно вышел из простоя. Невзирая на смену вывески, с конвейера питерского предприятия вновь начали сходить любимые отечественными водителями Solaris, Rio и Creta, хотя и под другими именами.

Фото производителя.

Поначалу циркулировали слухи, что таким образом реализуются остатки оставшихся на складе машинокомплектов. Потом появились обоснованные подозрения, что складскими запасами дело не ограничивается, и корейцы каким-то образом наладили постоянный секретный канал подвоза необходимых деталей. Затем произошла смена бренда: завод стал выпускать привычные нам автомобили под новой маркой Solaris — кроссоверы HC, хетчбэки KRX, седаны KRS и HS.

После дружеской беседы Владимира Путина с Дональдом Трампом южнокорейское агентство Yonhap обнадежило, что Hyundai изучает возможность официального возвращения на российский рынок. Это произошло 18 февраля 2025 года. Однако уже 21 февраля пресс-служба Hyundai Motor опровергла домыслы агентства и заявила, что даже обсуждения этой темы не ведется.

Не успели наши автовладельцы разочарованно вздохнуть, как 28 марта появилась очередная сенсация. Издание The Korea Times доложилось, что «дочки» концерна — Hyundai Mobis и Hyundai Steel — разместили объявления об открытых вакансиях в России, вслед за чем предположило, что автомобильный концерн собирается вернуться на российский рынок. Представители компании вновь отреагировали уклончиво: «Решение пока не принято, и компания внимательно следит за развитием ситуации».

Наконец, 13 апреля прошла недостоверная информация о том, что Kia пересмотрела планы продаж на 2025 год и включила в список экспортных стран Россию. В ее планы, якобы, входит реализация 50 000 автомобилей до конца 2025 года. Естественно, вновь последовало опровержение. Пресс-служба пояснила, что речь шла о совокупных показателях для рынков стран СНГ, а не отдельно взятой нашей страны.

Фото globallookpress.com

ЦИРК С КОНЯМИ

Наивно было бы считать весь этот цирк с конями, длящийся больше года, цепочкой случайных совпадений. За ним чувствуется определенная стратегия, которая очевидно может быть выгодна только самому концернуHyundai, решающему таким образом две проблемы разом.

Во-первых, марка не дает о себе забыть лояльным покупателям, которых у нее в России немало. А во-вторых, не прерывая фактических продаж своих автомобилей, успешно дурит голову ревнивому заокеанскому гегемону.

Российский рынок остается очень привлекательным для корейской компании, поскольку прекрасно подходит именно для того ассортимента, который ею выпускается — сравнительно недорогого и при этом качественного. Неудивительно, что по досанкционным продажам Hyundai и Kia уступали только LADA.

Больше того, в непростой 2024 год в России было реализовано 26 тысяч «Солярисов», причем модель HS вошла в тройку самых продаваемых седанов, уступив лишь «Гранте» и «Весте». Терять наших благодарных потребителей корейцам совсем не улыбается, несмотря на американское давление.

— Скажи, Окорок, долго мы будем вилять, как маркитантская лодка? Клянусь громом, мне до смерти надоел капитан! Довольно ему мной командовать! Я хочу жить в капитанской каюте, мне нужны ихние разносолы и вина.

Фото globallookpress.com

Но, к сожалению, решающий голос принадлежит именно США, без разрешения которых Hyundai и дернуться не может, а не деловым кругам Южной Кореи.

— Так слушай: ты будешь спать по-прежнему в кубрике, ты будешь есть грубую пищу, ты будешь послушен, ты будешь учтив и ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, покуда я не скажу тебе нужного слова.

В ожидании этого самого нужного слова Hyundai и мутит воду, всеми силами поддерживая интерес к себе со стороны российских покупателей, которые до сих пор не смирились с засильем китайских брендов и которые надеются на возвращение корейских марок, способных составить жесткую конкуренцию поднадоевшим автомобилям из Поднебесной.