В России зарегистрирован актуальный логотип Kia

Три заявки хорошо известного у нас концерна Kia появились в открытой электронной базе Роспатента. Автопроизводитель из Южной Кореи закрепил свои права на логотип образца 2021 года, мультимедийный комплекс и систему автономного вождения.

Как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», автостроитель из Страны утренней свежести подал заявки в отечественное ведомство еще в прошлом году. Это случилось в конце лета-начале осени 2024-го, но регистрация завершилась совсем недавно.

Упомянутый логотип Kia презентовала весной 2021-го одновременно с электрокаром EV6, и впоследствии новация коснулось всех автомобилей бренда. В то же время родился и свежий по тем временам слоган: в переводе на русский он звучит как «Движение, которое вдохновляет» (Movement that inspires). В итоге исключительные права действуют вплоть до 26 августа 2034 года. Регистрация прошла по 37 классу, куда включены услуги ремонта, технического обслуживания, а также тюнинга.

Следующая заявка, касающаяся Kia Uvo, соответствует 38 классу, связанному с телематикой и телекоммуникациями. В качестве вишенки на торте выступает Kia Automode — классы 12 и 09, подразумевающие электронные ассистенты и датчики для них.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Kia запатентовала в России товарный знак, затронувший сферу запчастей.