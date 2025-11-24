Проверка на живучесть: чем обусловлен длительный ресурс дизельных движков из Кореи

За последние два года отечественный автопарк пополнился сотнями тысяч подержанных машин, ввезенных к нам из Страны утренней свежести. Причем немалая часть из них приходится на модели, оснащенные дизельными силовыми агрегатами. При этом, как отмечают специалисты, состояние многих из них, несмотря на солидный пробег или возраст, оказывается весьма приличным. Чем обусловлена такая технологическая живучесть корейских дизелей, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Что и говорить — корейские автоконцерны давно вошли в число мировых лидеров авто- и моторостроения. А некоторые их машины и силовые агрегаты, включая дизельные, прочно закрепили за собой статус эталонов технологической мысли и надежности.

Такие автогиганты как Hyundai и Kia, сумели не просто догнать европейских и японских визави, но и предложить собственный, продуманный инженерный подход. Давайте вкратце рассмотрим «нутро» этих силовых агрегатов, чтобы понять, на чем основан их успех.

CRDi И ТУРБОНАДДУВ

Визитной карточкой корейских дизелей уже более двух десятилетий является система Common Rail (CRDi). В отличие от устаревших конструкций с механическими насосами высокого давления, здесь топливо подается по общему магистральному трубопроводу (рампе). Причем подача его осуществляется под экстремальным давлением в несколько тысяч бар.

Электроника по сигналам датчиков с ювелирной точностью управляет соленоидными или пьезоэлектрическими форсунками, впрыскивая горючее в цилиндры несколькими микроскопическими порциями. Такой алгоритм позволяет добиться почти бесшумной работы, характерной для бензиновых моторов, и радикально снизить уровень вредных выбросов.

Кроме того, корейские инженеры весьма поднаторели и в разработке систем турбонаддува. В итоге мы наблюдаем технологический переход на использование турбин с изменяемой геометрией (VGT). Их ключевое преимущество кроется в адаптивности, когда угол расположения направляющих лопаток меняется в зависимости от оборотов, обеспечивая ровную и мощную тягу с самых «низов», исключая неприятный эффект «турбоямы», присущий старым дизелям. Это значит, что водитель получает уверенную динамику разгона без провалов, причем как в городском потоке, так и на загородной трассе.

КОНСТРУКТИВНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Практика использования корейских дизелей наглядно доказала их высокую ресурсо- и ремонтопригодность, благодаря чему отдельные модификации моторов легко «наматывают» до полумиллиона километров пробега и выше. Такие качества, по мнению экспертов, обусловлены грамотным проектированием нагруженных элементов двигателя.

Так, коленчатые валы и шатуны изготавливаются из высокопрочных сталей, рассчитанных на длительное воздействие высокого давления продуктов сгорания. К тому же, у большинства современных модификаций корейских дизелей цепь уверенно вытесняет ременной привод механизма газораспределения, что в итоге снизило риски обрыва и также повысило общий ресурс.

И, безусловно, для обеспечения длительной работы любого дизельного агрегата необходим качественный сервис. Прежде всего, это касается регулярной замены фильтров и моторного масла. Очевидно, что современные моторы из Южной Кореи в этом смысле не являются исключением, хотя и здесь есть некоторые нюансы, связанные с выбором смазки.

Понятно, что в такие двигатели можно лить и американские, и арабские, и японские лубриканты рекомендованных спецификаций. В то же время, по мнению специалистов, предпочтительнее все же будут те смазки, рецептуры которых изначально ориентирована на специфику корейских дизельных моторов.

Как правило, этот аспект указывается в техническом описании того или иного современного лубриканта. Как пример здесь можно привести малозольное моторное масло последнего поколения Technology 5W-30 C2 немецкой марки Bizol, которое можно встретить в ряде сервис-центров для корейских автомобилей.

Данный продукт производят на синтетической основе, благодаря чему обладает высокой термостабильностью и хорошими вязкостными характеристиками в широком диапазоне рабочих температур. В числе других достоинств этой дизельной «синтетики» эксперты отмечают ее хорошую адаптированность к современным нейтрализаторам отработанных газов, в том числе сажевым фильтрам (DPF). А ими, напомним, оснащены практически все дизельные корейские легковушки последних поколений.