Kia запатентовала в России новый товарный знак

Компания Kia, официально свернувшая бизнес в России, продолжает упорно напоминать о себе. В последние годы представители бренда активно регистрируют у нас все новые и новые товарные знаки. И вот — очередной.

Как сообщает РИА «Новости», теперь в открытой электронной базе Роспатента появился товарный знак под названием «KIA Проверено. С пробегом». Причем дело не касается непосредственно автомобилей, хотя этого продолжают желать многие российские водители. Но чего нет, того нет: корейцы по неозвученной причине решили застолбить свое право на проектирование автомобильных компонентов в нашей стране.

Положительное решение о регистрации вышеупомянутого наименования было принято отечественным ведомством в декабре текущего года. Действует документ до 2034-го.

Как ранее рассказывал портал «АвтоВзгляд», не так давно Kia подавала 5 заявок на регистрацию новых товарных знаков в России. Тогда в перечне фигурировали услуги по оптовой и розничной торговле, онлайн-заказы, реклама машин для последующей продажи через интернет и не только.