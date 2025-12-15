Toyota зарегистрировала в России четыре новых товарных знака

Японский автогигант Toyota, сбежавший из России несколько лет назад, решил зарегистрировать в нашей стране очередную порцию товарных знаков. На сей раз речь идет о наименованиях Raize, Toyota IQ, Stralet, и Picnic.

Соответствующая информация опубликована в открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС). Проще говоря, именитые азиатские автостроители пошли проторенной дорожкой в Роспатент.

Все перечисленные товарные знаки «Тойоты» соответствуют 12 классу в международном ранжире товаров и услуг. Главное, что тут надо понимать — в такую категорию входят различные виды автомобилей.

В итоге наше ведомство пошло навстречу просителям из Страны восходящего солнца, стремящимся защитить свою интеллектуальную собственность на отечественном рынке. Теперь об авторских правах на Picnic, Stralet и Toyota IQ можно не беспокоиться до конца марта 2035 года. Но в случае Raize срок действия охранных документов истекает почти на полгода раньше.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Toyota застолбила в РФ права на товарный знак Celica и не только.