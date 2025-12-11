Toyota запатентовала в России еще четыре товарных знака

Об этом сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что заявки на получение соответствующих охранных документов были направлены представителями вышеупомянутого бренда из Страны восходящего солнца в Роспатент, как и положено. Необходимые документы поступили в ведомство в марте текущего года и ноябре прошлого.
В результате товарные знаки успешно прошли регистрацию по классу № 12. Помимо всего прочего, в него входят различные модификации автомобилей. Теперь представители «Тойоты» могут не беспокоиться о своей интеллектуальной собственности до 5 ноября 2034 года в случае Vellfire, а также до середины и конца марта 2035-го в контексте Carina, Celica и Alphard.
