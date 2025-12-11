Toyota запатентовала в России еще четыре товарных знака

Популярный в России японский автопроизводитель Toyota, свернувший бизнес в нашей стране несколько лет назад, зарегистрировал товарные знаки Celica, Carina, Vellfire и Alphard. Некоторые из них являлись названиями моделей, которые официально продавались на отечественном рынке.

Японцы защитили свои права почти на 10 лет вперед

Об этом сообщает агентство ТАСС. Уточняется, что заявки на получение соответствующих охранных документов были направлены представителями вышеупомянутого бренда из Страны восходящего солнца в Роспатент, как и положено. Необходимые документы поступили в ведомство в марте текущего года и ноябре прошлого.

В результате товарные знаки успешно прошли регистрацию по классу № 12. Помимо всего прочего, в него входят различные модификации автомобилей. Теперь представители «Тойоты» могут не беспокоиться о своей интеллектуальной собственности до 5 ноября 2034 года в случае Vellfire, а также до середины и конца марта 2035-го в контексте Carina, Celica и Alphard.

