Toyota зарегистрировала в России название «бюджетного» автомобиля

Головной офис Toyota успешно зарегистрировал в нашей стране наименование Yaris. Многие россияне еще помнят времена, когда в России легально продавался соответствующий доступный хетчбэк.

Роспатент одобрил заявку автопроизводителя «Тойота Дзидося Кабусики Кайся», поданную еще в конце марта прошлого года. Теперь японцы могут быть спокойны вплоть до начала весны 2035-го, поскольку интеллектуальная собственность на товарный знак Yaris защищена по всем правилам.

Отечественное ведомство провело регистрацию по 12-му классу, куда включены легковые автомобили. И из-за этого, конечно, у некоторых водителей появилась надежда на полноценное возвращение бренда в Россию. Но нет — регистрация товарного знака не означает, что японцы готовятся к перезапуску в нашей стране. Оформление патентов — обычная практика.

Тойотовцы, как и другие сбежавшие из РФ автопроизводители, регистрируют товарные знаки снова и снова. Совсем недавно бренд получил исключительные права на Raize, Toyota IQ, Stralet и Picnic, о чем ранее сообщал портал «АвтоВзгляд».