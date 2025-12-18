Такого позора немцы еще не знали: автопром Германии идет ко дну

Злорадство — чувство плохое, если не сказать грубее, но иного текущие новости из главной европейской кузницы отчего-то не вызывают: впервые за свою историю мегаконцерн Volkswagen готовится к закрытию завода непосредственно в Германии. Предприятие, пережившее и войну, и послевоенную разруху, и становление промышленности, и все кризисы, и пандемию, «разбилось» о твердолобую эффективность новых менеджеров, вставших у руля некогда великой автомобильной страны. О том, как немцы «на зло маме отмораживают уши» -- на портале «АвтоВзгляд».

Десятилетиями отечественный автолюбитель слушал рассказы о величии немецкого конвейера, что основывался не на грязных нефтедолларах, а на трудолюбии, честности, стремлении к великой цели и прочих аргументах «цветущего сада», где рукопожатные люди делают свою работу с удовольствием.

А потом, будто проснувшись, осознал наш романтик: все это было если не блефом, то пятыми с конца списка причинами феноменального успеха автопрома ФРГ. А вот первым и основным пунктом стояла труба, идущая из сибирских недр прямиком в «дойчланд». Путем нехитрых перестановок в уравнении выяснилось, что все эти красивые слова из красивых презентаций без дешевого топлива гроша ломаного не стоят. Что технологии — великие, драгоценные, на вес золота, никому не нужны, а содержать многочисленные предприятия, выпускающие технологичные и экологичные авто — просто не на что.

Сначала закачалась компания Porsche, объявив о крайне туманных перспективах на 2026-й год, а после буквально разверзлась бездна: VW объявляет не просто об остановке конвейера и спасительных точечных сокращениях, а о капитуляции.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/globallookpress.com

Отказ от российского газа (дешевого, стабильного и регулярного) привел за четыре года туда, куда не приводили ни пандемии, ни кризисы, ни иезуитство собственных властей — к последней черте. Впервые, повторимся, за свою 88-летнюю историю Volkswagen готовится закрыть завод в самой Германии.

35 000 немцев отправятся на улицу, а «эксперты» считают, что в 2026-м году «финансовый поток» будет «испытывать давление», а сам автопроизводитель столкнется с «масштабными проблемами».

Уже в ближайшие дни предприятие в Дрездене прекратит выпускать автомобили: продажи упали и в Европе, и в Китае, не говоря уж про США. Задуманный, как вершина инженерных достижений VW, дрезденский завод создавался под Phaeton, однако потом, на волне моды, был переоборудован под электромобили.

Повесточку отрабатывали? Получите, распишитесь. Томас Шефер, глава VW, заявил о сложности принятого решения, однако добавил, что альтернатив не просматривалось. Занавес, следом за которым будет второй, еще более убийственный акт под кодовым названием «2026 год». Запасаемся попкорном и носовыми платками: обещают драму.