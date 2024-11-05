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Volkswagen AG: просто кризис или начало конца

Эксперт Арефьев объяснил, почему Volkswagen может не пережить новую реальность

Европейский автопром переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Компании идут на непопулярные «антикризисные» шаги. Так, например, на днях стало известно, что один из лидеров отрасли — Volkswagen — планирует невиданные по масштабам остановки мощностей и сокращения персонала. Портал «АвтоВзгляд» узнал мнение эксперта об этой ситуации и пришел к выводу, что над концерном нависла буквально смертельная угроза.

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Автор
Олег Кривошапов

Изображение Volkswagen AG: просто кризис или начало конца

VW планирует закрыть как минимум три своих завода в Германии, сократив десятки тысяч рабочих мест, чтобы сэкономить около 4 млрд. евро. Планируются урезать штаты и на остальных заводах. Только на немецких предприятиях концерна — это 10 производств — работает около 120 000 человек. Такая остановка мощностей VW может случиться впервые за все 87 лет его истории.

— Высокотехнологичные предприятия в странах ЕС уже не первый год пребывают в явном кризисе, и европейский автопром — один из тех сегментов, которому сегодня особенно тяжко, отмечает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. — Этому способствовал целый ряд причин.

И первая в их числе — политика руководства Евросоюза по отказу от поставок дешевых энергоносителей из России, которые на протяжении полувека подпитывали экономическую конкурентоспособность Германии и других европейских стран. Однако эта проблема, о которой за несколько лет сказано много не только в России, но и в самой Европе, далеко не единственная, — говорит наш эксперт.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Заметим: буквально за считанные годы резко ослабли позиции западного автопрома на рынке Китая. Причем это коснулось как поставок готовых машин в Поднебесную, так и производств, успешно работавших в КНР десятилетиями. И немецкие концерны — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz — оказались в числе тех представителей промышленности ЕС, которые ощутили перемены довольно остро: их доля на китайском авторынке (с учетом «дочерних» брендов) за пять лет уменьшилась с 25% до 14%.

— А учитывая успехи китайских конкурентов и перспективы их дальнейшего роста, нет оснований ждать, что ситуация изменится в пользу европейских компаний, — уверен Арефьев. — Автопром в Китае уже сейчас на шаг впереди, если вести речь про электромобили. Хорошо налажены также цепочки добавленной стоимости по производству «чайнакаров» с ДВС, которые становятся все более экономичными и экологичными.

Кроме того, ужесточение уже в 2025-ом в ЕС требований к среднему содержанию углекислого газа в выхлопных газах машин с ДВС означает, что европейской автоотрасли придется выплатить значительные штрафы — на сумму до 15 млрд. евро. Для избежания этой участи необходимо резко увеличить выпуск электрокаров, но это нереально.

Новые требования были разработаны несколько лет назад, когда популярность «электричек» в ЕС росла гораздо быстрее. Но прогноз, основанный на тех показателях, оказался завышенным. И теперь Европе предстоит сократить производство ТС на 2,5 млн. единиц. Концерны, включая «Фольксваген», вынуждены останавливать мощности, — констатирует специалист.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Впрочем, такое развитие событий совсем не устраивает власти Германии и профсоюзы. Первые критикуют решение концерна, вторые клянутся дать отпор. Но менеджмент «Народного автомобиля» настаивает, что сокращения в нынешней ситуации неизбежны. То есть руководство концерна вполне может не договориться с профсоюзами.

— Критики политики Volkswagen AG активно упрекают концерн в полном отсутствии стратегии. То есть у менеджмента нет ровным счетом никакого понимания, как выходить из положения. Ситуация усугубляется тем, что у конкурентов VW в Германии и по всей Европе — аналогичные проблемы. И тогда единственной альтернативой для европейских производителей становятся США. Причем такой альтернативой, которая может раз и навсегда «похоронить» автомобильные амбиции Европы, считает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Уже сейчас европейские автоконцерны активно переносят производство в Штаты и создают новые рабочие места за океаном. И Volkswagen — в их числе. Процесс набирает обороты. И республиканцы, и демократы в США будут рукоплескать дальнейшему перемещению ведущих европейских брендов в юрисдикцию Вашингтона.

А экономические реалии в Америке и политика Белого дома полностью к этому располагают: дешевые энергоносители и тамошний «Закон о снижении инфляции», дающий щедрые субсидии, делают свое дело.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Таким образом, на беду европейского автопрома, включая Volkswagen, антироссийский курс ЕС оказался не единственной проблемой.

Индустриальная гордость Германии и всей Европы стоит перед серьезнейшим вызовом. Выход для для него и остальных автостроителей кажется очевидным: перенос производства в США.

Но следует понимать, что этот вариант выглядит как последний шанс для гиганта сохранить одну из ведущих ролей в мировой автоиндустрии. Только проблема в том, что и рынок Штатов, и их экспортный потенциал — тоже не резиновые. В самих США во всю развивается свой кризис перепроизводства в отрасли.

А процесс «перемещения» европейского автопрома еще не закончен. И перспектива сохранения лидерства по окончании этого процесса может обернуться для VW еще более острой конкуренцией, вполне способной оказаться началом заката бренда.

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