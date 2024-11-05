Volkswagen AG: просто кризис или начало конца

Европейский автопром переживает, мягко говоря, не лучшие времена. Компании идут на непопулярные «антикризисные» шаги. Так, например, на днях стало известно, что один из лидеров отрасли — Volkswagen — планирует невиданные по масштабам остановки мощностей и сокращения персонала. Портал «АвтоВзгляд» узнал мнение эксперта об этой ситуации и пришел к выводу, что над концерном нависла буквально смертельная угроза.

VW планирует закрыть как минимум три своих завода в Германии, сократив десятки тысяч рабочих мест, чтобы сэкономить около 4 млрд. евро. Планируются урезать штаты и на остальных заводах. Только на немецких предприятиях концерна — это 10 производств — работает около 120 000 человек. Такая остановка мощностей VW может случиться впервые за все 87 лет его истории.

— Высокотехнологичные предприятия в странах ЕС уже не первый год пребывают в явном кризисе, и европейский автопром — один из тех сегментов, которому сегодня особенно тяжко, отмечает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. — Этому способствовал целый ряд причин.

И первая в их числе — политика руководства Евросоюза по отказу от поставок дешевых энергоносителей из России, которые на протяжении полувека подпитывали экономическую конкурентоспособность Германии и других европейских стран. Однако эта проблема, о которой за несколько лет сказано много не только в России, но и в самой Европе, далеко не единственная, — говорит наш эксперт.

Фото globallookpress.com

Заметим: буквально за считанные годы резко ослабли позиции западного автопрома на рынке Китая. Причем это коснулось как поставок готовых машин в Поднебесную, так и производств, успешно работавших в КНР десятилетиями. И немецкие концерны — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz — оказались в числе тех представителей промышленности ЕС, которые ощутили перемены довольно остро: их доля на китайском авторынке (с учетом «дочерних» брендов) за пять лет уменьшилась с 25% до 14%.

— А учитывая успехи китайских конкурентов и перспективы их дальнейшего роста, нет оснований ждать, что ситуация изменится в пользу европейских компаний, — уверен Арефьев. — Автопром в Китае уже сейчас на шаг впереди, если вести речь про электромобили. Хорошо налажены также цепочки добавленной стоимости по производству «чайнакаров» с ДВС, которые становятся все более экономичными и экологичными.

Кроме того, ужесточение уже в 2025-ом в ЕС требований к среднему содержанию углекислого газа в выхлопных газах машин с ДВС означает, что европейской автоотрасли придется выплатить значительные штрафы — на сумму до 15 млрд. евро. Для избежания этой участи необходимо резко увеличить выпуск электрокаров, но это нереально.

Новые требования были разработаны несколько лет назад, когда популярность «электричек» в ЕС росла гораздо быстрее. Но прогноз, основанный на тех показателях, оказался завышенным. И теперь Европе предстоит сократить производство ТС на 2,5 млн. единиц. Концерны, включая «Фольксваген», вынуждены останавливать мощности, — констатирует специалист.

Фото globallookpress.com

Впрочем, такое развитие событий совсем не устраивает власти Германии и профсоюзы. Первые критикуют решение концерна, вторые клянутся дать отпор. Но менеджмент «Народного автомобиля» настаивает, что сокращения в нынешней ситуации неизбежны. То есть руководство концерна вполне может не договориться с профсоюзами.

— Критики политики Volkswagen AG активно упрекают концерн в полном отсутствии стратегии. То есть у менеджмента нет ровным счетом никакого понимания, как выходить из положения. Ситуация усугубляется тем, что у конкурентов VW в Германии и по всей Европе — аналогичные проблемы. И тогда единственной альтернативой для европейских производителей становятся США. Причем такой альтернативой, которая может раз и навсегда «похоронить» автомобильные амбиции Европы, считает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Уже сейчас европейские автоконцерны активно переносят производство в Штаты и создают новые рабочие места за океаном. И Volkswagen — в их числе. Процесс набирает обороты. И республиканцы, и демократы в США будут рукоплескать дальнейшему перемещению ведущих европейских брендов в юрисдикцию Вашингтона.

А экономические реалии в Америке и политика Белого дома полностью к этому располагают: дешевые энергоносители и тамошний «Закон о снижении инфляции», дающий щедрые субсидии, делают свое дело.

Фото globallookpress.com

Таким образом, на беду европейского автопрома, включая Volkswagen, антироссийский курс ЕС оказался не единственной проблемой.

Индустриальная гордость Германии и всей Европы стоит перед серьезнейшим вызовом. Выход для для него и остальных автостроителей кажется очевидным: перенос производства в США.

Но следует понимать, что этот вариант выглядит как последний шанс для гиганта сохранить одну из ведущих ролей в мировой автоиндустрии. Только проблема в том, что и рынок Штатов, и их экспортный потенциал — тоже не резиновые. В самих США во всю развивается свой кризис перепроизводства в отрасли.

А процесс «перемещения» европейского автопрома еще не закончен. И перспектива сохранения лидерства по окончании этого процесса может обернуться для VW еще более острой конкуренцией, вполне способной оказаться началом заката бренда.