Бьем ДВС, спасая Россию: автоотрасль страны должны спасти «электрички»

Диагноз автомобильной отрасли нашей страны поставлен почти единогласно — она находится в структурном кризисе, причем действия чиновников не стимулируют ее развитие, а наоборот, консервируют неконкурентоспособность. А вот что касается рецептов борьбы с безвременьем, то тут наблюдается широчайший по диапазону разброд и шатания. Портал «АвтоВзгляд» вынужден констатировать, что системных мер никто не предлагает.

Если исключить тех, кто полагает, что в автопроме России дела обстоят лучше некуда, то остальные эксперты и простые граждане предлагают самые разнообразные варианты. Причем помимо поиска действительно эффективных инструментов под это дело нередко пытаются подвязать свои личные приоритеты.

АХ, КАКОЙ ПАССАЖ!

Ярким примером нелогичности и ангажированности стало недавнее выступление экспертов Центра стратегических разработок (ЦСР). Тех самых, что добросовестно провели анализ текущего состояния автомобилестроительной отрасли и пришли к неутешительным выводам, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал:

— Российский автопром по итогам 10 месяцев 2025 года уверенно возглавляет антирейтинг по падению выпуска. Динамика демонстрирует не просто коррекцию после посткризисного всплеска 2022-2023 годов, а устойчивый нисходящий тренд, указывающий на структурное истощение отрасли...

Обратили они внимание и на финансовую составляющую кризиса: «Заметное ухудшение положения автопрома подтверждается и финансовыми показателями отрасли. Доналоговая прибыль сектора производства автомобилей за девять месяцев 2025 года составила 48,3 млрд руб., что оказалось более чем в 3 раза ниже результата за аналогичный период предыдущего года... В этих условиях рентабельность продаж сегмента автомобильной промышленности рухнула почти до минимальной отметки 2021 года, составив 1,2%».

Вроде бы, все четко разложено по полочкам. Оставалось лишь предложить выход из этого исхода, как говорил один из героев Ильфа и Петрова. Но тут начался форменный цирк с конями. Ибо на самом деле ЦСР заботит совершенно другой аспект функционирования автомобилестроения в нашей стране, причем крайне дискуссионный и совершенно точно не влияющий прямо на реанимацию автопрома в целом.

Вместо предложений относительно повышения эффективности работы предприятий, поиска путей увеличения их прибыльности, эксперты Центра неожиданно предложили... пересмотреть меры господдержки электротранспортной отрасли, в том числе расширить льготы для покупателей электрокаров и предоставить льготы для производства доступных моделей и их автокомпонентов.

СОСЕДНЯЯ ОЧЕРЕДЬ ВСЕГДА БЫСТРЕЕ

Не мудрствуя лукаво, ЦСР выступил в защиту налоговых и таможенных режимов для импорта электромобилей, а также механизмов, которые направлены на постепенное снижение конкурентоспособности транспорта на ископаемом топливе, в том числе ограничения для общественного транспорта и такси. Вдохновение он почерпнул, глядя на соседей, пример которых, вероятно, должен некритично восприниматься нами.

Наблюдение Этторе: соседняя очередь всегда движется быстрее.

— Около 0,2% всего российского автопарка занимают электромобили с учетом гибридов, — страдают вышеуказанные эксперты. — Для сравнения, в Китае эта доля достигла уже 11%, а мировой средний показатель — 4,5%...

Друзья! Друзья!

Какой раскол в стране,

Какая грусть в кипении веселом!

Знать, оттого так хочется и мне,

Задрав штаны,

Бежать за комсомолом

В ту же дуду дует и директор Центра экономики отраслей ТЭК Александр Амирагян:

— Электромобили в России — это реальный шанс обновить транспорт и улучшить экологическую ситуацию в городах. Путь предстоит длинный, но, если объединить усилия государства, бизнеса и потребителей, наша страна может создать собственную, устойчивую и конкурентоспособную электромобильную экосистему. С экономической точки зрения электромобили в России пока что не могут конкурировать с аналогами с ДВС...

ПОГОНЯ ЗА ХИМЕРАМИ

Все эти идеи насчет разрушения существующей структуры автопрома и возведении на руинах нового светлого мира вполне поддержало Минэкономразвития, чей замминистра Михаил Каминский с восторгом перечислил дары государственные электрокарам: тут и программы льготного автокредитования, и льготного автолизинга, и субсидии в размере 925 тыс. руб., и компенсации организациям на приобретение ЭЗС, и бесплатный проезд по платным дорогам.

Радетелям электрификации всего автопрома дела нет до реального опыта ближайших соседей, который не весьма вдохновляет. Как ранее писал «АвтоВзгляд», генеральный директор Stellantis Антонио Филоса в интервью Financial Times заявил со всей прямотой об очередной инициативе Еврокомиссии, крайне протекционистской по отношению к электрокарам:

— Новый пакет мер для автомобильной промышленности, предложенный ранее на этой неделе Европейским союзом, ставит под угрозу инвестиции производителей в регионе... Этот пакет не справляется со своей задачей. В нем не предусмотрено никаких срочных мер, необходимых для возвращения европейской автомобильной отрасли к росту...

В общем, пока мы будем гнаться за химерами, весьма технично внедренными в сознание наших чиновников нашими недругами, реальный автопром будет хиреть и дальше. «Постепенное снижение конкурентоспособности транспорта на ископаемом топливе», — позволю себе повториться, никоим образом не выход, ибо сражаться надо за ее повышение, а не снижение.