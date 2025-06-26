Не в кассу: электромобиль как средство «подоить» региональные бюджеты

Опубликованное недавно постановление Правительства России скорректировало порядок закупки автомобилей для государственных и муниципальных нужд. Теперь бензиновые и дизельные машины отечественные чиновники смогут покупать только в исключительных случаях — если докажут, что в местах их постоянного обитания отсутствует газозаправочная и зарядная инфраструктура. Эксперты портала «АвтоВзгляд» разочарованно разводят руками.

Члены правительства, несомненно, обладают гораздо большим объемом информации, чем обычный журналист. Они наверняка пользуются выкладками, сделанными учеными в процессе серьезных исследований. Однако же как гражданин своей страны, которому небезразлична ее судьба и который всей душой желает процветания ее экономики, я все-таки выскажу свои сомнения по этому поводу.

WORD НЕ ЗНАЕТ СЛОВА «ЭКОЛОГИЧНЫЙ»

Бедные чиновники! Сначала их хотели поголовно пересадить на «Волги». Потом — просто на машины отечественной сборки. Теперь всех, от мала до велика, ожидают электрокары и «газомобили». Такова нынче генеральная линия, зафиксированная не просто в благих пожеланиях, а самым настоящим правительственным постановлением.

Естественно, что база под это решение подведена вполне ожидаемая: все делается исключительно во благо народа и отечественного производителя. Оно, решение, по мнению его лоббистов, будет способствовать улучшению экологии и позволит поддержать отечественные предприятия, выпускающие экологичный транспорт.

Фото портала АвтоВзгляд.

Интересно заметить, что word не знает слова «экологичный», упорно выделяя его красным подчеркиванием. У многих людей, настроенных непредвзято, это определение применительно к электромобилям вызывает плохо скрываемый скепсис.

Как средство перенести средоточие вредных выбросов из густонаселенных городов в более-менее отдаленные места базирования электростанций и утилизационных компаний, они безусловно хороши.

Но если брать их жизненный цикл в целом, то он не дает возможности однозначно считать электрокары панацеей от загрязнения атмосферы, глобального потепления и прочих страшилок, по большей части надуманных.

Относительно экологичности машин на газовом топливе подобных сомнений куда меньше. Вот только водители жалуются, когда перед ними появляется газомоторный уникум. Ибо запах он распространяет крайне неприятный — как старые валенки дворника Тихона, которые воздуха, напомню, не озонировали.

ПОДДЕРЖИМ АУТСАЙДЕРА

Что касается поддержки отечественных предприятий, то с этим вопросом также далеко не все просто и ясно. Согласно данным Росстата, в 2024 году производство транспортных средств в стране составило 1,07 млн единиц, из них легковушек — 756 тысяч штук. При этом электромобилей и гибридов в нашей стране было выпущено всего 8 тысяч.

Фото: globallookpress.com

Кстати говоря, про возможность госзакупок гибридов в постановлении не сказано ни слова, так что можно считать их также пораженными в правах.

Между тем, популярность «чистых» электромобилей не идет ни в какое сравнение с гибридными машинами. Немного скучных цифр: за 2023 год в России было продано 14 378 единиц аккумуляторных легковушек, в 2024-м — 18 217 штук. Реализация гибридов показательно выше — соответственно 20 681 и 57 468 машин.

Каким отечественным предприятиям оказывается помощь и поддержка? Основу автопрома составляют заводы, выпускающие традиционный транспорт с ДВС. Электромобили совместно со всеми видами гибридов общими усилиями не дотягивают даже до 1% от автомобильного производства страны.

Если государство, руководствуясь какими-то неведомыми мне резонами, хочет поддерживать откровенно слабого и неконкурентоспособного во имя благих целей, то почему бы ему не пересадить всю многочисленную армию своих чиновников на водородные автомобили, серийного производства которых вообще пока нет? Денег в проект ввалим кучу, да. Но зато за экологию как постоим! Да и всем недоброжелателям на Западе нос утрем.

Фото: globallookpress.com

ПО ЗАВЕТАМ ВЯЗЕМСКОГО

Ну и последнее. Исключение, предусмотренное в постановлении, предоставляет возможность спокойно заниматься госзакупками бензиновых и дизельных ТС практически на всей территории нашей необъятной страны, ибо зарядная и газовая инфраструктура сосредоточены в крупных городах. Мне почему-то кажется, что руководство территорий, куда она пока не проникла, не будет рвать жилы, чтобы побыстрее ее построить.

Напротив, ответственные руководители, особенно в северных районах и в Сибири, постараются сохранять статус-кво как можно дольше, ибо их бюджеты не потянут покупку дорогущих электрокаров, плохо приспособленных к суровым природным условиям. В то время как оставленная постановлением лазейка позволит им по-прежнему использовать привычные и надежные автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

«В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение». И оставьте в покое Михаила Евграфовича — это написал вовсе не он, а Петр Андреевич Вяземский.