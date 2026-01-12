В России зарегистрирован товарный знак Toyota Wigo

Хорошо известный в нашей стране автомобильный бренд Toyota, покинувший отечественный рынок несколько лет назад, оформил в России права на очередной товарный знак. На сей раз речь идет о наименовании Wigo, связанном непосредственно с автомобилями.

Японцы не забывают про наш рынок

Соответствующая информация появилась в открытой электронной базе Роспатента. Судя по документации, представители «Тойоты» пожелали оформить эксклюзивные права на название Wigo давненько — еще в середине весны 2024 года. Однако отечественное ведомство приняло решение удовлетворить заявку лишь в январе 2026-го.

Свежее наименование, которое теперь целиком и полностью является интеллектуальной собственностью японцев, касается автомобилей, включая внедорожники, а также фургоны, фуры вездеходы и электрокары.

Напомним, «Тойота» свернула бизнес в России в 2022 году. С 2021-го выручка компании рухнула с 332 млрд рублей до 7,2 млрд, то есть в 47 раз. В прошлом году автостроителям удалось заработать 2,5 млрд «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России зарегистрирован товарный знак Toyota Camry.