В России зарегистрирован товарный знак Toyota Camry

Японский автостроитель Toyota, свернувший бизнес в нашей стране несколько лет назад, оформил права на товарный знак Camry. Он зарегистрирован по международному классу №12, куда входят и легковые автомобили.

Соответствующая заявка появилась в открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС). Охранные права на наименование «Камри» были получены совсем недавно — 23 декабря. Их обладателем стал головной офис популярной марки — «Тойота Дзидося Кабусики Кайся». Компания также торгует машинами как «Тойота Мотор Корпорейшн».

Теперь японцы могут не беспокоиться о том, что уникальное название их продукта станет чужой добычей. Исключительные права, заверенные Роспатентом, будут действовать вплоть до марта 2035 года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что Toyota зарегистрировала у нас название «бюджетного» автомобиля. В течение последних трех лет бренд подал около 90 заявок на регистрацию своих товарных знаков в РФ.