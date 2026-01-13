Belgee выпустила 150 000 автомобилей

Среднеразмерный кроссовер X70 стал 150-тысячным автомобилем марки Belgee, выпущенным на территории дружественной Белоруссии. Будучи окрашенным в серый металлик, полноприводный паркетник покинул стены завода-изготовителя в исполнении Style.

Об этом сообщила пресс-служба автосборочного предприятия. Уточняется, что упомянутый SUV изготовили в спецификации для российского автомобильного рынка.

Дебют обновленного «семидесятого» с системой 4х4 состоялся в нашей стране в конце осени прошлого года. Рестайлинг принес автомобилю иной рисунок решетки радиатора, более богатую цветовую палитру, а также усовершенствованный мультимедийный комплекс. Кроме того, производители оптимизировали моторную гамму и список оборудования.

Напомним, X70 после обновления «вооружен» 1,5-литровым наддувным двигателем, выдающим 150 л.с. Переключением передач заведует 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. С учетом специальных программ минимальный ценник составляет 2 590 990 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Belgee X70 для России.