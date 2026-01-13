В России зарегистрированы два новых товарных знака Kia

Южнокорейский гигант Kia свернул бизнес в России несколько лет назад, но все же защищает свои права на интеллектуальную собственность на отечественном рынке. На сей раз речь о регистрации еще парочки свежих наименований.

Согласно открытой электронной базе Роспатента, головному офису Kia Corporation удалось успешно застолбить в РФ два товарных знака с одноименным логотипом.

Зарубежные автостроители подали соответствующие заявки в отечественное ведомство еще в конце лета и середине осени 2024 года. Однако решение о регистрации было принято только в январе 2026-го. Зато теперь корейцы могут не поднимать этот вопрос на протяжении восьми лет.

Судя по всему, представители Kia нынче могут легально торговать в нашей стране легковыми автомобилями, а также велосипедами и моторными лодками. Кроме того, возможна официальная передача автомобильных данных через электронные каналы связи.

