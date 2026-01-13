Безальтернативное доминирование на нашем рынке китайских автомобилей, запчастей и расходных материалов, которым отечественные отрасли так и не смогли (не захотели?) составить конкуренцию в России, привело к традиционному исходу любой монополии: фатальному падению качества, а потом и спроса. Поможет ли большой индийский друг нашей страны Нарендра Моди изменить баланс на российском автомобильном рынке и как приход индийских товаров скажется на автомобилистах, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Президент РФ Владимир Путин закончил прошлый год визитом в дружественную Индию: глава государства собственноручно открыл двери для многочисленных и разнообразных товаров из Хиндустана на российский рынок. В том числе — и автомобильных. Не столько для самих машин, хотя речь, наверняка, шла и об этом, сколько для компонентов и расходников, которые, без сомнения, остро необходимы в нашем автомобильном быту. Зачастую — даже больше, чем новые транспортные средства. Однако есть серьезнейшие препоны для бхаратского бизнеса на наших просторах, только решив которые, можно расширить номенклатуру товаров на российских полках.

В торговых отношениях Индии и России — серьезный дисбаланс: индийцы покупают у нас куда больше, чем мы у них. Естественно, накопление рупий — не самоцель, поэтому двум экономикам необходима настройка связей, которую и поехал обговаривать лично ВВП. В рукаве у Владимира Владимировича — мощный козырь: ушедшие западные компании оставили огромное количество ниш и сфер, в которых можно и нужно зарабатывать. Приходи, работай, получай, как говорится. От автомобилестроения до DIY, в котором Индия, как мы все знаем по роликам в социальных сетях, впереди планеты всей. Что же мешает?

Явно не отсутствие предложение и спроса: Индия богата дешевыми автомобилями и сопутствующими автотоварами, остро необходимыми российскому рынку сегодня. Впрочем, и вчера — тоже. И завтра — тем более. Индийские краски, инструменты, оборудование, огромная номенклатура доступных, куда более бюджетных, чем китайские, запчастей точно своего покупателя найдут. Так почему их до сих пор нет в изобилии на полках?

Фото: Roman Naumov/globallookpress.com

Во-первых, конечно, аккуратность и страх: на данный момент работа с Россией — монета, у которой есть и обратная сторона. И далеко не всегда ощутимые перспективы высоких прибылей эту самую санкционную сторону перевешивают. Но ключевая проблема — инфраструктурная: межбанковские переводы не налажены, транспортные пути — затруднены.

Происходящее прямо сейчас в Иране — в том числе бьет по российско-индийским торговым отношениям, поскольку именно Персия являет собой одну из фундаментальных основ того самого пути «Север-Юг», по которому потекут однажды индийские товары в Россию. Хочется верить, что аятоллы выстоят, а маршрут, выгодный всем, заработает. И желательно — поскорее.

Ведь именно тогда многострадальный отечественный автолюбитель сможет вкусить плоды той самой конкуренции, которая всегда и во все времена шла на пользу конечному потребителю: китайцы сейчас творят то, что творят исключительно по причине отсутствия альтернативы. Был бы выбор — не было того отношения, что испытывает на себе сначала дилер, а потом и покупатель «поднебесной» машины.

То же самое, кстати, можно сказать и про отечественных производителей, «не слышащих дыхание в спину». Правда, для последних появление доступного, пусть и посредственного по качественному параметру, автомобиля может стать приговором: добротное сделать не смогли, а дешевое — разучились. Кстати, тезисы об изначально правом в Индии руле неуместны: большая партия, которая начинается с отметки в 10 000 автомобилей, мгновенно «перемещает» баранку на привычную сторону. Просто к слову.