Эксперты АЕБ: в России катастрофически упал спрос на электромобили

Прошедшая намедни ежегодная конференция Ассоциации европейского бизнеса АЕБ), преподнесла немало сюрпризов, а также подвела, притом яркой красной линией, некоторые очевидные итоги ушедшего года. Для российского авторынка он выдался крайне непростым, если не сказать суровым, а для некоторых сегментов — и вовсе фатальным. В частности — для электромобилей. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Судя по информации специалистов АЕБ, падение автопродаж в РФ составило в ушедшем году немалые 17%. Наиболее пострадавшими от снижения покупательской активности отечественных автолюбителей признаны сегмент седанов и все без исключения электромобили!

Ворвавшиеся лишь в 2022-м году в умы и гаражи россиян «электрички» спустя всего-то три года оказались никому не нужны: в первом квартале спрос на них рухнул на 77% год к году (куплено 1212 авто), во втором — на 51% (1918 машин), в третьем — на 22% (2644), а в четвертом, спасибо «Автотору», утильсбору и прочим грядущим страстям — вырос на 9% до 3934 электрокаров. Итого, реализовано менее 10 000 машин на батарейках за год!

Алексей Калицев, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, убежден, что наметившийся тренд — общемировой. В частности, эксперт провел параллели с Китаем, где мода на «электрички» окончательно прошла, а спрос переключился на гибридные ТС. «Рынок электромобилей стагнирует по всему миру, хайп закончился», — считает эксперт. В целом, редакция портала «АвтоВзгляд» аналогичных, уж простите, взглядов придерживалась весь «модный электросезон», однако теперь за нами и экспертное мнение.

Фото Belkin Alexey/globallookpress.com

Электромобиль, в котором батарея и электромотор не имеют поддержки классического ДВС, (читай, мобильного источника тока), показал себя крайне ограниченным транспортным средством и не готов на равных конкурировать с обычным бензиновым или дизельным автомобилем. А вот перспектива электричества, как вспомогательного источника — крайне интересны, если не сказать большего.

Подводя итог под эпохой «чистого электричества» в автомобилестроении, стоит отдать почтение мощи и эффективности маркетинга в продвижении совсем уж неоднозначного продукта, а также еще раз подчеркнуть громадное и, зачастую, агрессивно насаждаемое влияние крупных международных игроков на частного автомобилиста. Пожалуй, можно и повторно пройти курсы по отделению зерен от плевел, иначе велик риск вляпаться в историю и похлеще личного электромобиля.

Вторым же эпизодом, остро нуждающимся в упоминании при обсуждении стагнирующего спроса на «электрички», является грядущее представление нового российского электромобиля «Атом». На фоне падающего рынка и еще быстрее снижающегося спроса на электротягу — это будет совсем непростая премьера. И будет ли вообще?

Выводить новую модель при общем спросе на все электромобили, включая, например, Zeekr, в 10 000 сделок за год — крайне сомнительное с точки зрения предпринимательской деятельности решение.