JAC T9 с новой подвеской получил российский ценник

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», на старте продаж потенциальные покупатели могут воспользоваться специальным предложением, позволяющим сэкономить 100 000 «деревянных».

По словам китайских производителей, T9 Urban создавался для ценителей полноценных, но комфортных пикапов. Главный элемент точечного обновления «девятки» — упомянутая пружинная подвеска — как раз и обеспечивает плавность хода, сопоставимую с современными кроссоверами. В то же время пикап сохранил привычную грузоподъемность, подключаемый полный привод и универсальность.

Отметим, что Urban является уже третьей версией модели T9. С ее помощью JAC надеется сохранить лидерство в сегменте.

