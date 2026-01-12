598

JAC T9 с новой подвеской получил российский ценник

Модернизированный пикап вышел на отечественный рынок

Свежая версия пикапа JAC T9, оборудованного подвеской Multilink, обзавелась припиской Urban. Такой «грузовичок» стал официально доступен россиянам, минимальная цена составляет 3 689 000 рублей.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», на старте продаж потенциальные покупатели могут воспользоваться специальным предложением, позволяющим сэкономить 100 000 «деревянных».

По словам китайских производителей, T9 Urban создавался для ценителей полноценных, но комфортных пикапов. Главный элемент точечного обновления «девятки» — упомянутая пружинная подвеска — как раз и обеспечивает плавность хода, сопоставимую с современными кроссоверами. В то же время пикап сохранил привычную грузоподъемность, подключаемый полный привод и универсальность.

Отметим, что Urban является уже третьей версией модели T9. С ее помощью JAC надеется сохранить лидерство в сегменте.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности JAC T9 по итогам тест-драйва дизельной версии.

