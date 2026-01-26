Обновленную LADA Vesta испытали в климатической камере

АВТОВАЗ провел криотест LADA Vesta 2026 модельного года, которая обзавелась дистанционным запуском мотора и бесключевым доступом. Посвежевшего флагмана испытали в камере, где можно задавать температуру в диапазоне от +60 до -50 градусов по Цельсию.

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», в рамках испытаний «Весту» протестировали тридцатиградусной стужей. Сначала вседорожную модификацию заморозили, а затем на расстоянии запустили двигатель. Уточняется, что он заработал с первой попытки. Через стандартные 10 минут прогрелось ветровое стекло, после чего флагман был полностью готов к поездке.

Масса упомянутой камеры составляет 8 тонн, она сделана из теплоизолирующих сэндвич-панелей, покрытых нержавеющей сталью. Предусмотрен цельносварной пол с дренажной системой. Внутри автомобиль можно испытывать в несколько этапов, задавая определенные значения окружающего воздуха и влажности.

