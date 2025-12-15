В России стартовали продажи LADA Vesta 2026 модельного года

Обновление принесло LADA Vesta свежую электронную архитектуру с ключ-картой, бесключевым доступом в салон и дистанционным запуском мотора. Был переработан мультимедийный комплекс, цветовая палитра для окраски кузова стала богаче. Продвинутые «фишки» поднимают стоимость автомобиля минимум на 54 000 рублей, но в «базе» он по-прежнему будет стоить 1 525 000 «целковых».

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», обновленная «Веста» получила систему бесключевого доступа и автозапуска во всех комплектациях, как и передние стеклоподъёмники с автоматическим режимом. Возобновлена окраска в серый металлик «Тайфун», прежде являвшийся прерогативой исключительно спортивных модификаций.

Ключ-карта самостоятельно разблокирует дверные замки, если ее владелец подойдет к вазовскому флагману на 1,5 м. При выходе за пределы обозначенного радиуса доступ в салон будет снова закрыт. Если нет желания полагаться на сообразительность электроники, можно нажимать нужные кнопки на карте вручную. На случай отключения электропитания в корпус встроен механический ключ.

Также ключ-карта дает возможность запускать двигатель дистанционно. Силовой агрегат будет работать на протяжении 10 минут, чего должно быть достаточно для прогрева или охлаждения салона. А если этого времени покажется мало, процесс легко продлить или повторить.

Отличительной особенностью «мультимедийки» Enjoy с проекционным решением PlayAuto стали встроенные сервисы «Сбера» и ряда других российских компаний. Заявлено, что за счет интеграции PlayAuto навигация работает стабильно даже без доступа к интернету. Помимо прочего, можно рассчитывать на бесконтактную заправку и голосовой помощник.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда на конвейер вернется LADA Vesta Sport.