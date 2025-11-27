Калибровка металла: как в России собирают автомобили Tenet

Ни для кого уже не является тайной, что компания Chery, присутствующая в России вот уже 20 лет, по разным причинам потихоньку сворачивает свою деятельность в нашей стране. Но в отличие от многих европейских, японских и корейских автостроителей, не говоря уж об американских, в одночасье сбежавших от нас после начала известных событий, делает это красиво. В частности, «передавая дела» отечественным автостроителям в лице группы «АГР Холдинг». Именно на мощностях последней теперь выпускают некогда китайские автомобили под российской маркой Tenet. Как идет сборка моделей Т4, Т7 и Т8, рассказывает портал «АвтоВзгляд», побывавший на калужском предприятии бренда.

И для начала напомним, что после довольно длительной подготовки, начавшейся еще в середине минувшего года, на бывшем заводе VW в Калуге вновь закипела жизнь — 12 августа 2025 года здесь официально стартовало производство полного цикла автомобилей Tenet.

Предприятие, прошедшее масштабную модернизацию, теперь объединяет цеха сварки, окраски и сборки. Этот рывок стал возможен благодаря стратегическому партнерству отечественного производителя с «поднебесной» компанией Defetoo. Сегодня завод — это современный индустриальный комплекс, где трудятся более 4000 специалистов, а производственные линии управляются IT-системами.

Сердце производства — сварочный цех, где уровень автоматизации достиг 90%. Именно здесь начинается рождение каждого Tenet. Инженерам пришлось практически заново выстроить весь процесс — от расстановки роботов до программирования операций под уникальную архитектуру кузова.

Ключевой задачей стала геометрическая точность сварки, ведь от нее зависят жесткость кузова, управляемость и безопасность автомобиля. Первое оборудование прибыло из КНР весной, а уже в конце июня был готов первый кузов.

Для достижения идеальных параметров специалисты последовательно сварили более 50 кузовов, каждый из которых проверялся по 2100 параметрам. Навесные детали сканировали с помощью высокоточного оптического оборудования, создавая цифровые облака из 20 млн точек. Часть кузовов отправилась в прочностную лабораторию, где проводились испытания на разрыв. После каждой проверки параметры сварки корректировались — так рождалась стабильность.

Лакокрасочный цех адаптировали под российские реалии — перепады температур, дорожные реагенты и пескоструйное воздействие. Технологии здесь подобраны с расчетом на долговечность. Кузов проходит многоступенчатую обработку: обезжиривание, фосфатирование, катафорезное грунтование по системе RoDip с вращением в ванне.

Это позволяет покрыть даже скрытые полости. Далее следует герметизация швов, нанесение грунта, эмали и лака. Толщина покрытия на калужских автомобилях достигает 130 микрон при том, что китайские аналоги могли похвастать только 90 мкм, что, согласитесь, серьезный запас прочности для российских дорог.

Финальный аккорд — сборочная линия, где каждый участок перенастроили под особенности моделей Tenet. Интеллектуальный инструмент и автоматизированные системы сводят к минимуму человеческий фактор, а логистика настроена так, чтобы каждая деталь попадала точно в свой автомобиль. Часть оборудования удалось адаптировать, а там, где потребовалось, — внедрили современные решения.

Первой моделью, сошедшей с конвейера, стал кроссовер Tenet T7. За ним последовали компактный T4 и семиместный T8. И вот-вот здесь приступят к сборке большого SUV Т9 — в цехах уже можно встретить закамуфлированные образцы и коробки комплектующих с характерной маркировкой.

Короче говоря, калужский завод «АГР Холдинг» открыл новую главу в истории российского автопрома — главу, написанную сваркой, краской и точной сборкой.