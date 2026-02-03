Новый путь: крах европейского автопрома как угроза для России

Мировой рынок легковых и легких коммерческих машин по итогам 2025 года вырос на 3,6% в сравнении с результатом предыдущего года, заявило агентство «Автостат» со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании GlobalData. При этом в странах Западной Европы продажи в этой категории увеличились лишь на 0,3%. Иными словами, рост автопродаж в исключительно недружественных по отношению к России странах, отнесенных администрацией ЕС к пресловутому «цветущему саду», в прошедшем году оказался в 12 раз меньше, чем в среднем по миру. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему нас сложившаяся ситуация не должна радовать.

Конечно, все познается в сравнении. Относительные показатели — это еще не конкретные объемы. Да и зачем акцентировать внимание на политических противоречиях с нашей страной? Однако стоит признать, что именно европейская бюрократия продолжительное время принимала всевозможные меры, чтобы разорвать любые экономические связи свои стран с Россией.

А с начала специальной военной операции (которая, вопреки пропаганде «коллективного запада», однозначно была спровоцирована), эти деструктивные усилия приняли крайнюю форму: своими решениями чиновники Евросоюза и отдельные лидеры стран региона обрекли на крах взаимовыгодные связи с нашей страной, поставив под вопрос благополучие миллионов собственных граждан.

Фото Jesus Merida/globallookpress.com

— В результате в экономике Европы фактически наступила стагнация, отразившаяся, в том числе, на состоянии авторынка, — констатирует независимый эксперт, кандидат экономических наук Петр Арефьев. — При этом главной проблемой лидеры ЕС провозгласили не удорожание энергии, инфляцию и разрывы торговых цепочек, а «угрозу с востока». Если утрировать: «жить хорошо больше не надо, надо воевать с Россией, вместо машин штампуем танки». И эта формула, как ни прискорбно, вовсе не является преувеличением или политическим лозунгом.

Лидеры Евросоюза явно стремятся перевести экономику объединения на военные рельсы. На это указывают, в частности, заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. «Ястребиную» позицию заняли также лидеры Германии в лице как предыдущего канцлера, Олафа Шольца, так и нынешнего — Фридриха Мерца.

А такие гранды немецкого и европейского автопрома, как Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW хотя и не стали перепрофилировать свои основные сборочные линии на продукцию оборонного назначения, за последнюю пару лет заметно увеличили инвестиции в это направление.

То есть, с одной стороны, наблюдается снижение производства гражданского автомобилестроения, вызванное экономическими причинами, с другой — стремление ведущих участников отрасли резко нарастить выпуск продукции двойного и сугубо военного назначения. И это именно тенденция, а не сиюминутный сбой, — уверен собеседник портала «АвтоВзгляд».

Еще один негативный для автомобильной отрасли Европы процесс — параллельное перемещение мощностей ведущих автопроизводителей в США, власти которых создают для них более выгодные условия работы, чем существуют в ЕС. И одновременно способствуют углублению конфликта европейских стран с Россией, уточняет Арефьев.

Фото freepik/globallookpress.com

— В этом смысле не стоит обольщаться, — подчеркивает эксперт. — Ведь пребывание в Белом Доме Дональда Трампа, демонстрирующего конструктивный настрой по отношению к Кремлю, не отменяет объективного интереса США в дальнейшем ослаблении Европы и ее экономических связей со всем миром, включая Россию. Нарастание конфликта Евросоюза с нашей страной вполне отвечает трамповской стратегии «сделаем Америку снова великой»...

Таким образом, слабые показатели гражданского автомобилестроения и продаж в этой сфере, которые стали характерными для Западной Европы, отражают агрессивную и полностью деструктивную линию ЕС — как в экономической сфере, так и в политической. Европейский автопром, еще несколько лет назад игравший роль витрины благополучия «цветущего сада», постепенно деградирует, причем не в интересах Старого Света.

— Остается лишь рассчитывать, что усилия России во внешнеполитической плоскости и на полях СВО все же охладят пыл «ястребов» по обе стороны Атлантики, стремящихся свести конфликт Евросоюза с нашей страной к большой войне.

Тогда возможен приход к власти в Брюсселе, Берлине и других ключевых столицах адекватных лидеров, способных договариваться. Именно такое развитие событий может вернуть былые позиции экономике Европы, включая ее гражданское автомобилестроение, — выражает надежду наш собеседник.