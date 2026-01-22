Предположить возвращение на российский рынок Logan и Duster — все сложнее: Renault, некогда старейший из европейских автобрендов, обосновавшихся в России, отныне заинтересован в продукции даже не двойного назначения: французы собираются на своих заводах в Ле-Мане и Клеоне собирать беспилотные летательные аппараты. Куда они полетят первым делом — уже ни для кого не секрет. Как так вышло и почем фунт дружбы, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Стагнация общеевропейской экономики, автоматически вызывающая и снижение спроса — люди меньше зарабатывают и, как водится, меньше тратят — в тандеме с «ежевековым» желанием элит Старого Света сходить в крестовый, зачеркнуто, демократический поход на восток — всегда приводят к одному и тому же: где вчера делали ложки — сегодня делают пушки.

Так было в XIX, затем в XX, и вот уже и в XXI веке: французские автозаводы, вчера еще устремленные в мир экологии и экономии (читай — электромобильности), готовятся вновь перепрофилировать свои конвейеры. На этот раз — на производство беспилотных летательных аппаратов. Нет, не поля на предмет пожаров облетать и не потерянных путников искать. Другие беспилотники: те, что несут смерть.

О том, что концерн раздумывает над запуском в производство военных беспилотников стало известно еще прошлым летом. Но вы в жизни не поверите, что за технику французы решили копировать! На своих мануфактурах в Ле-Мане и Клеоне Renault Group намерена производить БПЛА Chorus, являющиеся... копией российского беспилотника «Герань».

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

С одной стороны — отрадно, конечно, за отечественную промышленность, создавшую столь передовой продукт. Уже в Европах с нас списывают! С другой — грустно: как только первый БПЛА Chorus пересечет российскую границу в любом месте, многовековая уже история Renault в России обретет вполне себе серьезную перспективу надолго прерваться.

Как отнестись к такому развороту некогда популярного и любимого у российского народа автобренда? Исключительно, как к верной оценке собственных возможностей на фоне грядущего: 1 миллиард американских долларов в месяц планирует заработать на поставках беспилотников на украинский и другие фронты французский автогигант.

А вот получать прибыль на производстве автомобилей — все сложнее: Америке машины Renault не нужны, Поднебесной — тем более. Родная Европа неплатежеспособна, а по всему остальному миру уже активно развиваются бренды из КНР. И разбираются как горячие пирожки. Скоро число покупателей в автосалонах станет для «ромбика» приговором, так что «стелить соломку» лучше загодя: оружие будут покупать всегда.

Вот и налаживают лягушатники сотрудничество с аэрокосмическим и оборонным производителем Turgis et Gaillard Groupe, переводя своих сотрудников с автомобильных на оборонные конвейеры. А свое производство, с автомобильного — на военные рельсы. Почему же тогда перспектива продавать машины и зарабатывать в России закончится надолго, а не навсегда?

Да потому, что сама история нам подсказывает именно такой исход: Hugo Boss долгое время шил далеко не белые флаги, а шесть тысяч тех самых «Пантер», наследников которых умело выбивают сегодня российская армия на Украине, сделали на заводах Daimler-Benz. Кстати, если кто не знал, винтовки Mauser — там же. Помешало это развитию Mercedes в России? А Hugo Boss?