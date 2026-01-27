Ешь, что дают: почему российские водители предпочитают параллельный импорт

В прошлом году на нашем рынке было продано 130 000 автомобилей так называемых глобальных брендов — то есть, не российских, не китайских и не белорусских. Портал «АвтоВзгляд» считает, что это показатель трогательной привязанности отечественных водителей к конкретным маркам вне зависимости от конъюнктуры.

Ни одно официальное предложение на авторынке не дает привычного качества и надежности

В своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заметил, что не все российские покупатели мечтают о китайских ТС. Он привел данные, согласно которым каждый десятый новый автомобиль, приобретенный в 2026 году, был или японским, или европейским, или корейским.

ПЛАТИ И КАТАЙСЯ

Весной 2022 года, без малого четыре года назад, все зарубежные автостроители остановили сотрудничество с российскими партнерами под давлением правительств своих стран. Кто-то поступил более мудро и дипломатично, кто-то нарочито хамски разорвал все связи с нашей страной. Но так или иначе, официально с рынка ушли все, кроме китайских концернов.

Как результат — отечественный потребитель оказался перед нелегким выбором — покупать допотопные вазовские поделки, по своим технических особенностям недотягивающие до звания современного автомобиля, или же идти за самобытной продукцией «поднебесных» умельцев с неизученными потребительскими и эксплуатационными характеристиками. Варианты, о которых можно смело сказать — оба хуже.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Впрочем, есть и третий путь — тот самый, о котором денно и нощно пекутся наши «экономические» ведомства. Ну как пекутся — прилагают массу усилий, чтобы наглухо перекрыть параллельный (или «серый» — как вам будет угодно) импорт, ибо худо-бедно продолжает он снабжать российский народ милыми его сердцу авто.

Пусть мерзостно выглядело поведение глобальных компаний, пусть свински в массе своей они отнеслись к прирученному им населению, но продукт делали качественный и разнообразный — на любой вкус и любой каприз. Казалось бы, в чем проблема? Дефицита автомобилей сейчас уже не наблюдается — какое там, нераспроданные запасы достаточно велики, причем не совсем бородатых годов производства. Заплати полтора «ляма» за LADA, или три за «китайца», и катайся в свое удовольствие.

Чего же кричать-то? Чего беспокоиться обо мне?

Но люди, видимо, не очень расположены жрать, что дают.

ТОСКА НЕ ПРИХОДИТ БЕЗ ПРИЧИНЫ

По данным агентства «Автостат» самой популярной альтернативной маркой остается «божественная» Toyota, количество регистраций которой за минувший год выросло к 2024-му на 40% до 29 144 штук. На втором месте зажигательные «баварцы» — продажи BMW составили 16 742 экземпляров, и это рост на 42%.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

В пятерку самых успешных также вошли когда-то бюджетная Kia, которую купили 10 181 человек, Mercedes-Benz с 9430 проданными машинами и Hyundai, пристроивший 8745 своих авто. И это без учета «Солярисов», которые, как мы все прекрасно осведомлены, также представляют собой перелицованные Kia и Hyundai.

Конечно, принимать всерьез столь выразительные проценты роста не стоит, поскольку они были во многом спровоцированы пугающим повышением ставки утильсбора. И тем не менее, если люди покупают беглые бренды, несмотря на все старания профильных министерств отбить к тому всякую охоту, то означает это не только вредность народонаселения и инерционное восприятие действительности. Главную роль играют неудовлетворенность предлагаемым ассортиментом и отсутствие реальных шагов по его расширению — естественно, не только и не столько в количественном плане.

Тоска и печаль не приходят без причины и без причины не проходят.

Одной лишь глубокой эмоциональной привязанностью к исчезнувшим логотипам желание идти на определенные жертвы не объяснить поведение 10% активных участников авторынка. Они тоскуют об утерянном качестве, о надежности сервиса, о былом богатстве выбора в дизайне и характере автомобилей тоскуют.