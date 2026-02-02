Hyundai не отказался от возвращения в Россию

Хорошо известный у нас автогигант Hyundai Motor продолжает искать пути возобновления бизнеса в России. Но пока корейцы зондируют почву и взвешивают риски.

Но бывший завод корейцев в Санкт-Петербурге им уже не достанется

Как сообщает агентство Рёнхап, официальные представители Hyundai окончательно отказались от своей бывшей производственной площадки в Северной столице. Переговоры велись буквально до последнего момента, но в конечном итоге южнокорейски автостроители не воспользовались правом обратного выкупа предприятия.

В то же время концерн продолжает держать, что называется, руку на пульсе, отслеживая ситуацию на отечественном авторынке, и оценивая возможности официального возвращения в РФ. Прежде всего, в Hyundai Motor беспокоят риски, вызванные конфликтом на Украине. Это является одним из ключевых факторов для бизнесменов из Сеула, предполагают опрошенные агентством представители автопрома.

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», сегодня экс-площадка Hyundai в Северной столице принадлежит российскому холдингу «АГР».