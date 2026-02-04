В России запатентован товарный знак Infiniti

Люксовый автобренд Infiniti, как известно, принадлежит концерну Nissan. Последний свернул свой бизнес в России, но теперь решил зарегистрировать в стране новый товарный знак. Права на него будут принадлежать японским автостроителям почти 10 лет.

Японцы не возвращаются, а лишь защищают свои интеллектуальные права

Соответствующая информация появилась в открытой электронной базе Роспатента. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», заявка, касающаяся наименования Infiniti, поступила в отечественное ведомство летом прошлого года. Регистрация состоялась в начале февраля 2026-го, в итоге документ не придется продлевать до июня 2035-го.

Отметим, что в качестве заявителя указан головной офис Nissan — компания «Ниссан Дзидося Кабусики Кайся». Товарный знак Infiniti проходит по 12-му классу, что подразумевает продажу автомобилей. Многие продолжают надеяться на возвращение и этого бренда, однако, скорее всего, речь идет лишь о защите интеллектуальных прав.

Infiniti официально объявила о своем уходе с отечественного рынка в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Поставки автомобилей на территорию РФ прекратились, но в рамках гарантийных обязательств клиентов до сих пор не оставляют без сервисной поддержки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал россиянам подержанные модели Nissan, от покупки которых лучше отказаться.