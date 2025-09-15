Названы подержанные модели Nissan, от покупки которых лучше отказаться

Ко многим моделям компании Nissan значительная часть отечественных автолюбителей до сих пор относится, что называется, с придыханием. Например, X-Trail и Teana в свое не покидали рейтинги одних из самых продаваемых транспортных средств. А любители охоты, рыбалки и просто дальних путешествий нарадоваться не могли на Pathfinder. Однако мало кто из них рассказывал, как долго длилось удовольствие от обладания этими японцами. Между тем, и у относительно свежих машин, а уж тем более у подержанных, проблем — хоть отбавляй.

Что подтвердил, в частности, в беседе с «Российской газетой» автоэксперт Александр Ковалев. По его словам, покупка упомянутых выше авто может обернуться бесконечными тратами на ремонт. Взять, скажем, такой востребованный и даже массовый кроссовер X-Trail третьего поколения, выпускавшийся с 2013 по 2021 годы. В 2014-ом, между прочим, он разошелся по стране тиражом в 23 573 экземпляра: солидный показатель. Сегодня его можно взять на «вторичке» в среднем за 1 200 000 рублей. Но стоит ли, учитывая, что его главный бич — «предательский» вариатор, регулярно подбрасывающий проблемы.

Любопытно, что капризный характер узла не смогли исправить даже миллионные вложения автопроизводителя в его разработку и совершенствование — коробка упорно не желает становиться эталоном надежности и может потребовать замены уже на первой сотне тысяч километров.

Моторы, хотя и считаются крепкими, со временем начинают «жировать» — перегреваются, потребляют слишком масла и растягивают цепь ГРМ.

Не слишком порадует очередного владельца и Teana второго поколения (2008-2015 г.в.). По мнению специалиста, внешне эффектный бизнес-седан, за который в 2014-ом рублем проголосовало без малого 10 000 россиян (сегодня самые свежие машины стоят в диапазоне 1 100 000-1 500 000 руб.), страдает от тех же недугов: капризные вариатор и мотор. В итоге относительно приемлемая цена нивелируется слишком частыми обращениями на СТО: счета от авторемонтников разорят.

Ну и самой сомнительной покупкой может оказаться Pathfinder третьего поколения (2004-2014 г.в.). С виду — неубиваемый рамный внедорожник, а на деле — источник постоянных хлопот. Его 2,5-литровый дизель эксперт без колебаний называет «головной болью». Владельцы месяцами не вылезают из сервисов: турбина выходит из строя без предупреждения, топливная система демонстрирует скверный характер, а клапан EGR постоянно забивается. Перегрев для этого мотора — почти приговор, он часто заканчивается трещиной в головке блока. Покупка такого внедорожника — лишь первый взнос в долгую историю его лечения.

Разумеется, более поздние поколения перечисленных нами «ниссановских» моделей частично избавились от упомянутых «болячек». Тем не менее, присматриваясь к ним на вторичном рынке, надо быть предельно внимательным.